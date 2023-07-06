天氣熱爆！房東答應換冷氣　她噴8500「移機費」：慘收不冷中古機

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經不斷向房東商討，房東才答應換冷氣，但要求原PO自行負擔移機費，還說費用約6000元到1萬2000元內。原PO說「如果是新的冷氣，我也覺得很合理也願意負擔」，未料最後才發現換的是一台8年的中古機，而且還是定頻的分離式冷氣，最慘的是「一樣不涼」。
為何中古機「移機費」要收8500元？原PO補充回應，她詢問其他冷氣師傅，如果直接買二手不用這麼多錢，除非是A點拆下來，又裝到B點才可能這麼貴，更無言的是「我也和房東證實了，他就是當天從一個補習班買這台冷氣，再拆下裝過來」。
事實上，根據冷氣移機服務媒合平台資料顯示，窗型冷氣的異地「移機費」約2500到3500元一組，一對一分離式冷氣的異地移機費約5000至8000元一組，如果是二樓以上又沒有電梯的樓層，還要加一層500到800元的搬運費。
一般提「移機費」多是中古二手冷氣，全新冷氣機則是「裝機費」。而國產全新適用15坪空間的變頻一對一分離冷氣，費用約4.5萬元至6萬元左右，日系品牌則在7萬至10萬元不等。
對此，崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，看屋時可先開冷氣測試，如有更換冷氣需求最好是在簽約時提出，白紙黑字寫明在租賃契約中，若是承租後提出換冷氣要求，建議溝通要「愈完整愈詳細愈好」，例如要裝新機還是中古機、噸數等。
呂秉怡提醒，若是透過LINE溝通，切忌用詞模糊，簽約與租賃過程也都一樣，所有的訊息愈詳細愈好，最好是白紙黑字，LINE對話在法律上也可作為物證，甚至取得房東同意時進行錄音，也是很好的保存證據方法。