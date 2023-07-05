金融卡忘密碼遭鎖怎辦？銀行教你解決痛點 並可善用生物辨識
數位時代很多消費、交易行為都在網路及手機上完成，也得設定很多密碼，尤其怕被駭客破解還越設越複雜，設定條件也不太一樣，不少人因而面臨輸錯密碼的窘境，還得跑去銀行臨櫃解鎖。不過，現在金融卡解鎖不一定要跑銀行了，已有銀行推出ATM解鎖服務，只要2步驟就可就近完成。對於常有忘記密碼困擾的人，銀行數金部主管接受《NOWnews今日新聞》採訪建議，可多嘗試金融業者推出的生物辨識身分驗證方式。
記者顏真真／台北報導
根據台新銀行統計，每月因忘記金融卡密碼，輸入錯誤導致得臨櫃申請解鎖的客戶多達4000人至5000人。為解決民眾的痛點，台新推出「ATM金融卡解鎖服務」，用戶只需先打開行動銀行APP，進入「金融卡密碼解鎖」設定專區，手機需先完成裝置認證，之後選擇欲解鎖的金融卡帳號，取得解鎖序號或QR Code，再帶著被鎖金融卡到台新ATM點選「金融卡解鎖」，輸入解鎖序號或QR Code，即可快速完成密碼重設也兼顧帳戶安全。
除了金融卡之外，也有不少民眾常忘了網路銀行、行動銀行密碼怎麼辦？銀行表示，現在無論線下渠道如實體ATM、分行，或是線上像是銀行官網、網路ATM及24小時客服中心，都有提供網路銀行重設包括使用者代號及密碼服務。
至於生活中要使用密碼的服務越來越多，民眾如何減少輸錯密碼的困擾？銀行數金部主管受訪表示，隨著法規開放及金融科技的演進，金融業者陸續發展更便捷的服務方式，例如人臉、指紋等生物辨識，這些生物辨識技術的引入，雖尚未完全取代密碼，但將逐漸優化金融卡使用的方式，用戶不再需要記住複雜的密碼，民眾可使用自己的生物特徵來進行身份驗證和交易授權，不僅提高了安全性，還提供便利、快速的金融服務體驗。