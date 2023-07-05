洪曉蕾爆插管急救「出國前就已經不舒服」！恩師洪偉明揭最新病情
藝人洪曉蕾今（5）日遭週刊爆料人在西班牙馬德里身體不適，緊急插管急救，狀況令人憂心，對此，洪曉蕾前夫王世均也回應：「情況有控制住，但未明顯好轉。」想返台治療，但醫師警告不可能移動，因為太危險。對此，恩師洪偉明也向《NOWnews今日新聞》記者透露，其實洪曉蕾出國前身體就不舒服了，也曝光最新病情，「應該還好，小問題，謝謝關心」。
記者郭佩蓉/綜合報導
洪曉蕾前夫王世均透露，洪曉蕾和兒子參加西班牙旅行團，第二天就因為咽喉腫漲到無法吞嚥去掛急診，醫生判定情況嚴重，要求立即住進加護病房治療，與妻子通話後，洪曉蕾是說很痛、好像是交叉感染發炎腫脹，再晚就會呼吸困難，要求她同意插管治療，接下來她就無法說話，王世均火速向公司請假飛往馬德里照顧妻兒，「蕾因為插管一直在麻醉昏睡當中，目前情況有控制住，但未明顯好轉，昨天和醫院主治醫師討論告知必須開刀，有想過帶蕾回台灣治療，但醫院告知不可能移動，太危險」。
王世均表示，本來希望不要驚動媒體，沒想到還是爆光，「要謝謝大家的關心，謝謝旅行社，西班牙台北劉大使，葉組長，馬祕書及趙天霖委員的協助，也謝謝好朋友幫忙禱告，我會妥善照顧，安排帶蕾蕾和兒子回家」，並說會在今天台灣時間下午3點決定要不要開刀。
對此，《NOWnews今日新聞》記者致電給洪偉明，對方也回應：「在她（洪曉蕾）出發前，我就有問她這麼熱還要去嗎？有一次她說身體不舒服，沒想到上飛機過去就身體不適。」此外，記者也詢問「回來後會做健康檢查嗎」，洪偉明則說不行，因為目前醫院不讓她回來，「應該還好，小問題，謝謝關心」。