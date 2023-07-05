The Banker公布千大銀行　中國信託銀行七度稱霸臺灣金融業

《The Banker》（銀行家）為英國金融時報《Financial Times》集團旗下國際刊物，1970年起舉辦全球一千大銀行榜單調查，為全球唯一具系統性準則衡量銀行營運規模與績效的榜單，今年評選涵蓋101個國家、 1,258家銀行業者，超過2,000筆財務資料，各界高度重視。中國信託銀行綜合績效穩健成長、持續落實資產品質及嚴謹的資本適足率控管，第一類資本（Tier 1 Capital）規模達112.6億美元，七度蟬聯臺灣銀行業第一，榮登全球排行第160名。
身為臺灣最國際化的金融機構，中國信託金融版圖跨足14個國家及地區，在全球擁有超過370處據點，其中在海外設有222處分支機構，海外布局以大中華、日本、北美及東南亞為重心，提供國際企業多元之金融服務，透過併購日本、泰國等地之金融機構，積極耕耘當地金融市場；大中華區則以上海為中心，深入廣州、深圳、廈門等地，以完善的跨境金融平臺與便捷的服務網絡，協助企業客戶掌握產業全球布局之商機，致力打造成為客戶心目中最值得信賴的金融機構。
中國信託今年以來已榮獲超過135項國內外大獎肯定，除了名列《The Banker》（銀行家）全球一千大銀行全球榜單，更以品牌強度指標（Brand Strength Index）AAA-評級，榮獲Brand Finance「2023 年全球 500 大銀行品牌調查」全球第128名，九度蟬聯臺灣銀行業第一名，持續提升國際品牌影響力。此外，中國信託銀行更以卓越的綜合業務表現囊括《Global Finance》（全球金融）雜誌與《FinanceAsia》（亞洲金融）雜誌「臺灣最佳銀行」雙料大獎肯定，值得一提的是，《Global Finance》臺灣最佳銀行連續三年由中國信託銀行奪下，展現中國信託穩健經營成效，持續朝國際級金融機構邁進之實力。
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