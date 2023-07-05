名家論壇》錢震宇／請用政見說服人

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殊不知，侯友宜從頭到尾沒有變過，就是說他當選後，能夠讓兩岸和平穩定，兩岸氣氛和緩後，到那時兵役就恢復為四個月。
侯競辦為此特別提出當時溝通的原稿證明，侯友宜完全沒有改變。原稿中，侯友宜還特別說，「最重要是現在民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年」，他的本意就是接受的意思，這也是為何侯友宜在7月4號要公開說明，「現階段我沒有反對兵役延長一年，兵役延長一年是不得不的選擇。」
侯友宜是因為反對賴清德的「3+1大學加兵役」的荒謬政策，進而提出他的看法。侯友宜說，他反對3+1方案，把大學學制搞亂，男生可以參加3+1，女生不行，教育資源分配不公平，也壓縮學生實習時間，完全行不通。
即便如此，綠營側翼及有心人士還是刻意抹黑，完全不顧侯友宜前後文語意及邏輯。侯友宜競辦快速澄清並說明，就是讓外界知道侯友宜的本意，不讓綠營有操作空間。
事實上，民進黨的作法是用錢去補貼私校，當成是讓學生上戰場的彌補，犧牲學生受教權，更讓學校成為無辜的受害者，也難怪年輕人不願意再支持民進黨。
政策攻防正常，但不需要扭曲事實。侯友宜講話也許不夠好笑、有趣，但卻是真切，比起賴清德的虛假、柯文哲的閃躲，侯友宜的說話是可以經得起驗證的。
選舉應該是要比政策厚實度、誰的國政團隊比較強，誰能讓民眾獲得更好的保障，可是現在大家看得卻是誰說的金句多、誰的YT比較好笑、誰說話比較有趣，「這真的是我們要的嗎？」
選舉就是說服的過程。侯友宜提出清楚的政見，用真實的態度及政見說服選民，那柯文哲呢？請用道理來說服人吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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