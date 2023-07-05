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網銀基金會「發掘」公益畫展 由身障藝術家邱聖凱登場

▲網銀基金會執行董事陳大鈞（左）表示，邱聖凱一路走來的歷程，非常勵志，歡迎大家多給鼓勵。（圖／基金會提供）
▲網銀基金會執行董事陳大鈞（左）表示，邱聖凱一路走來的歷程，非常勵志，歡迎大家多給鼓勵。（圖／基金會提供）

記者金武鳯/台中報導

網銀基金會與拾本書堂首場公益畫展「發掘 ∞ 邱聖凱」，今日起在台中市拾本書堂開展。現年26歲邱聖凱，自小罹患多重障礙，8年前網銀基金會推動街頭藝人培訓計畫時，就讀高三的邱聖凱參與培訓，從此潛能盡展，無論繪畫、音樂表現優異。因此，拾本書堂在歷經疫情洗禮後重新開幕的首場公益畫展，就邀請年輕新銳身障藝術家邱聖凱登場。

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網銀基金會執行董事陳大鈞表示，邱聖凱一路走來的歷程，非常勵志，歡迎大家利用多來拾本書堂坐坐，認識網銀基金會和拾本書堂，更重要的是給予聖凱鼓勵，讓更多身障的孩子被看見、被發掘，也期許我們每一個人都能成為別人的貴人，發掘彼此身上的光，讓生活更多溫暖照亮。

▲邱聖凱的畫作，可以一窺他的內心世界與無窮想像，獨特的畫風和色彩，是一種專屬於聖凱的態度，（圖／基金會提供）
▲邱聖凱的畫作，可以一窺他的內心世界與無窮想像，獨特的畫風和色彩，是一種專屬於聖凱的態度，（圖／基金會提供）
網銀基金會於2012年成立，至今已逾10年。基金會長年推動「與樂同行」音樂扶助計畫，在104年8月將服務拓展到臺中特殊教育學校，推動「街頭藝人培訓計畫」，提供完善師資及樂器，希望透過音樂培養他們未來就業力，這是關懷而非救濟，目的在支持身障者發現自己的潛能，肯定自我、學習自立。

陳大鈞表示，邱聖凱正好是網銀基金會走入特教學校時的第一批學子，在學習音樂中開啟了聖凱的潛能。現年26歲的邱聖凱，從小患有心室中膈缺損、中度智能障礙、構音障礙、妥瑞氏症及嗜睡症。國中時因遭遇霸凌，失去笑容與自信。在就讀臺中特殊教育學校高三時，正好是網銀基金會走入特教學校推動「街頭藝人培訓計畫」，邱聖凱從陶笛開始學習，直至現在，葫蘆絲、薩克斯風都是聖凱的拿手樂器。


在一次因緣際會下，聖凱高中導師注意到聖凱畫畫的天份，一直以來全力支持聖凱的爸爸媽媽，開始帶著聖凱去畫室正式學畫，而因為嗜睡症的影響，聖凱的創作速度緩慢，但他喜歡並始終堅持著畫出一幅幅細膩溫暖的作品，聖凱的創作，可以一窺聖凱的日常、內心世界與無窮想像，獨特的畫風和色彩，是一種專屬於聖凱的態度，歡迎大家前往觀賞，給予鼓勵！

網銀基金會與網銀國際歷經三年籌備打造一綠色公益圖書館，於2021年拾本書堂蘊育而生，拾本書堂位於臺中大里軟體園區，是一座多元多功能的空間，館內的書籍皆是募集而來，除了提供書籍的流通與閱覽、更提供周邊弱勢國中小學童的免費課輔及供餐服務。

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