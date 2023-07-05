網銀基金會「發掘」公益畫展 由身障藝術家邱聖凱登場

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網銀基金會於2012年成立，至今已逾10年。基金會長年推動「與樂同行」音樂扶助計畫，在104年8月將服務拓展到臺中特殊教育學校，推動「街頭藝人培訓計畫」，提供完善師資及樂器，希望透過音樂培養他們未來就業力，這是關懷而非救濟，目的在支持身障者發現自己的潛能，肯定自我、學習自立。
陳大鈞表示，邱聖凱正好是網銀基金會走入特教學校時的第一批學子，在學習音樂中開啟了聖凱的潛能。現年26歲的邱聖凱，從小患有心室中膈缺損、中度智能障礙、構音障礙、妥瑞氏症及嗜睡症。國中時因遭遇霸凌，失去笑容與自信。在就讀臺中特殊教育學校高三時，正好是網銀基金會走入特教學校推動「街頭藝人培訓計畫」，邱聖凱從陶笛開始學習，直至現在，葫蘆絲、薩克斯風都是聖凱的拿手樂器。
在一次因緣際會下，聖凱高中導師注意到聖凱畫畫的天份，一直以來全力支持聖凱的爸爸媽媽，開始帶著聖凱去畫室正式學畫，而因為嗜睡症的影響，聖凱的創作速度緩慢，但他喜歡並始終堅持著畫出一幅幅細膩溫暖的作品，聖凱的創作，可以一窺聖凱的日常、內心世界與無窮想像，獨特的畫風和色彩，是一種專屬於聖凱的態度，歡迎大家前往觀賞，給予鼓勵！
網銀基金會與網銀國際歷經三年籌備打造一綠色公益圖書館，於2021年拾本書堂蘊育而生，拾本書堂位於臺中大里軟體園區，是一座多元多功能的空間，館內的書籍皆是募集而來，除了提供書籍的流通與閱覽、更提供周邊弱勢國中小學童的免費課輔及供餐服務。