台南登革熱疫情未減　雲林古坑也爆登革熱群聚！更有4例登革熱重症

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台南再增92例登革熱 高雄零星個案有台南活動史台南市登革熱疫情持續延燒，疾管署7月4日公布，上週台南市新增92例本土登革熱病例，個案居住地分別為仁德區（47例）、東區（36例）、安南區（3例）、南區（2例）、善化區（2例）、北區（1例）、永康區（1例）。
疾管署疫情中心李佳琳副主任表示，台南市本土病例主要還是發生在仁德區跟東區的交界處，而且大部分個案都具有仁德區、東區的群聚活動史，不過要特別留意的是在安南區、南區以及北區都有感染源不明的情況。
另外，高雄市也仍有幾例零星本土登革熱確定病例，疾管署公布上週高雄市新增3例本土病例，分別為仁武區2例及鳳山區1例，且新增個案具有台南市群聚區活動史。
李佳琳副主任提醒，臺南市近期登革熱本土病例發生趨勢呈現快速上升的狀況，民眾應特別注意。
雲林也爆登革熱群聚 6例本土中有4例重症除了，台南、高雄外，雲林古坑鄉也爆出本土登革熱群聚事件，疾管署表示，共有6例病例，個案年齡介於50歲到80歲之間，其中2例的病例檢出為登革熱第一型，不過經過病毒基因序列來看結果與台南市不同。
經過疫調、活動史以及個案居住環境來看，疾管署研判個案在當地感染的風險較高。而目前累計的6例病例中有4例為登革熱重症，年齡皆為60－80歲，其中有3例有潛在慢性疾病。
因此，除了注意雲林縣登革熱發病趨勢快速上升的趨勢外，也須留意登革熱重症。疾管署防疫醫師林詠青表示，雖然感染登革熱後死亡率＜1%，但若併發重症沒有經過妥善治療，死亡可能會有20%。
林詠青醫師提醒，孕婦、嬰兒、老年人、體型較肥胖的患者，以及有慢性疾病（如：糖尿病、肝硬化、腎衰竭、心肺疾病等）的患者屬於重症高危險群，應早期就醫治療，預防重症發生。
而針對國內本土登革熱疫情持續延燒的問題，疾管署表示，地方政府主要採取區域聯防設立防火牆的方式，來擴大孳生源的清除和化學防治，同時也會持續做病媒蚊的監測，疾管署也會派遣機動防疫隊、專家到各熱區或風險區做風險、成效的評估跟診斷，希望藉由中央和地方一起努力，能將疫情降到最低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58429
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