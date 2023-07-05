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洗腎婦突發福水腫　竟是上腔靜脈症候群作祟

洗腎婦突發福水腫　竟是上腔靜脈症候群作祟
洗腎婦突發福水腫　竟是上腔靜脈症候群作祟

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】68歲張姓阿嬤長期洗腎，但近來護理人員察覺阿嬤左手臂水腫日趨嚴重，臉部也逐漸「發福」，日前阿嬤照鏡後自慚「像豬頭」，一度不願意外出，經轉介心臟外科醫師檢查後，發現元兇竟是上腔大靜脈阻塞，所幸利用氣球擴張術及安放支架後，順利打通血管，總算讓阿嬤順利「消腫」，找回昔日笑臉。

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出現異常水腫　安排相關檢查

亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師黃俊晟表示，「水腫」是指身體組織因液體滯留而產生，可分為急性水腫和慢性水腫，前者是三天內忽然發生，原因有可能是靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、創傷造成或服用藥物等，後者則是持續三天以上，原因多與心臟病、慢性腎臟病或肝臟疾病等有關。

黃俊晟醫師指出，當時阿嬤轉介來到診間時，反映最近洗腎次數從每週三次增加到每週五次，且洗完之後精神狀況依舊不佳，身體也容易疲倦，理學檢查時，明顯發現她的左手臂水腫程度幾乎是右手臂的1.5倍，臉部更是「泡泡的」，言談之間明顯感受到患者的心情低落，旋即安排超音波及血管攝影檢查，果然在上腔大靜脈處發現狹窄處，阻塞程度已經超過70%，情形十分嚴重。

血管內超音波導管　改善血管狹窄

經溝通並說明治療流程後，患者同意接受手術治療，醫療團隊為求謹慎，選擇以「血管內超音波導管(IVUS)」執行手術，先將精細的超音波探頭放置在導管的前端，再逐步將導管推送到血管中執行超音波環狀掃描，可精準判讀血管狹窄段的長度及血管截面積，之後順利以氣球擴張術及安放支架，成功打通血管改善狹窄問題，術後當天即出院返家。

裝置人工血管或洗腎廔管易發生　留意上腔靜脈症候群前兆

黃俊晟醫師說明，上腔靜脈是由左無名、右無名静脈的交界處形成，主要負責將頭部、頸部、上肢和軀幹的血液輸送回心臟，萬一上腔靜脈血液回流受阻，上胸部及頭頸部的靜脈回流減少，因而靜脈血也無法順利回流到心臟，就會出現呼吸困難、頭痛、胸痛、臉頸部及上胸部水腫等症狀，嚴重者還會有意識不清、癲癇甚至死亡。

此外，部分洗腎病友曾因裝置人工血管或洗腎廔管，引起單側上半身以及手臂的水腫和表淺靜脈擴張，往往就是上腔靜脈症候群的前兆，建議立即就醫檢查，以免釀成大禍恐怕更難復原。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58389

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