專訪／想讓年輕人相信新的可能！呂忠翰、張元植挑戰世界第7高峰

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呂忠翰在2021年成功登上安納普納峰(Annapurna)，但之後續攀道拉吉里(Dhaulagiri)峰時，因為身體不適選擇撤退。睽違2年後，他再次挑戰道拉吉里，今年5月份和老搭檔張元植還有雪羊合作，從新路線上，更是無雪巴，無氧的狀態下，嘗試西北稜新路線的攀登，從道拉吉里西北稜上攀，挑戰攻頂。
張元植說：「其實我一直覺得，我過去所有的遠征、冒險，好像都是為了這次的旅程。」兩人其實在去年呂忠翰回來後就特別查資料，發現西北稜似乎不是「傳統路線」，透過詢問國外團隊後，確認這是新路線，但他們沒有帶著雪巴，而是嘗試以自己的力量，想辦法開發。
雪羊就近觀察！放棄攻頂為了堅持
由於不是傳統路線，加上沒有雪巴，又是無氧攀登，兩人已經爬出台灣登山的新高度，就連一起攀登觀察的雪羊，也十分佩服兩人的體力跟勇氣。
雪羊曾經攀登過列寧峰，而他也提到自己在這次旅程中，回到傳統路線，透過「有氧」，似乎有能力可以攀登上去，雪羊雖然有機會登頂，但他必須要放棄紀錄的工作，專心在攀登上，因此感到猶豫掙扎，但最後仍堅持在紀錄者的角色上，放棄登頂的可能，忠實的把元植，阿果的攀登過程記錄下來。
不是一定要攻頂！最幸運、幸運才會
張元植、呂忠翰兩人原本就沒有預計一定會攻頂，所以心態也沒有這麼患得患失，但元植一度遇到可能是被雪片打到視網膜受傷的狀況，他提前下撤，在7200公尺的高度，呂忠翰獨自前進，直到確定所有人都已經離開，他才放棄攻頂。
爬到7900公尺的高度，正處在一片大風雪的狀況下，「阿果」呂忠翰最後沒有選擇前進，他說：「我去年就體驗過，我不想再讓自己陷入這樣的狀況。」
呂忠翰的冒險觀念是正確的，在台灣，還有愛他的家人、朋友都在為他祝福，也在為他祈禱，離生死關頭最後一刻，他自己也說過，「可能不再堅持什麼」，所以他選擇愛護自己，也讓自己再度平安下撤。
呂忠翰說：「對我來說，不是所有的山只能去爬一次，而是可以去很多次，
不過帶著這樣的勇氣，呂忠翰又在6月23日前往巴基斯坦，他想要再度挑戰8000公尺高山，也是跟元植一起攀登過的K2(喬戈里峰），世界第二高峰。
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成7座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 – 極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！