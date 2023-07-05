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釣魚、高爾夫、辦派對、搞神隱　歷任美總統「怎麼過國慶」大不同

▲每年七月四日是美國的獨立紀念日，歷任總統慶祝的方式也不盡相同。圖為柯林頓總統（右）在1996年國慶日與生物學家 共同放飛象徵自由的美國禿鷹。（圖／美聯社）
▲每年七月四日是美國的獨立紀念日，歷任總統慶祝的方式也不盡相同。圖為柯林頓總統（右）在1996年國慶日與生物學家 共同放飛象徵自由的美國禿鷹。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國人在七月四日慶祝獨立日，各大城市都施放煙火慶祝，而歷代的美國總統也有自己的慶祝節日的方式，無論是否這天自己還得面對公眾。有的總統逃到海灘、山區或高爾夫球場放鬆，有的總統則大搞閱兵秀軍事肌肉，也有總統大開白宮門舉辦烤肉會慶祝。

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綜合《美聯社》、《美國之音》報導，歷任美國總統在國慶日當天選擇的慶祝方式都不太一樣，不過在當天選擇在公眾面前現身助長聲勢得倒有不少。例如老羅斯福（Theodore Roosevelt）選擇高談闊論，邀請賓客出席他的演講；1798年當上總統的亞當斯則選擇在費城展現強盛的美國軍力，而川普也藉由召來坦克、轟炸機等軍武，展現軍事肌肉同時也讓全球看見他強勢的形象。

▲美國國慶閱兵，海軍藍天使特技飛行隊F/A-18大黃蜂戰機飛越上空。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國國慶閱兵，海軍藍天使特技飛行隊F/A-18大黃蜂戰機飛越上空。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞一同出席美國國慶日活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統前川普與第一夫人梅蘭妮亞一同出席美國國慶日活動。（圖／美聯社／達志影像）
不過也有總統選擇在國慶日這個全美民眾歡慶的日子，回歸當個平凡人只願好好休憩。例如美國大蕭條時期，小羅斯福總統乘船前往夏威夷釣魚和工作，1928年柯立芝總統去威斯康辛州釣鱒魚，艾森豪總統則在1953年、1957年開心地前往球場打高爾夫球。

把白宮當成宴會廳，打開大門邀請賓客的總統也不少，例如歐巴馬在2010年的7月4日，同時邀請了1200名將士到南草坪辦烤肉派對，同時也幫自己的國慶日寶寶女兒慶生；任期正值疫情肆虐的拜登則是邀請了千人到同個場地吃漢堡、看煙火，同時呼籲民眾盡快接種疫苗；布希總統則舉辦宴會歡迎移民加入美國這個國家。

▲美國總統拜登於2021年獨立紀念日在白宮舉辦宴會。（圖／美聯社）
▲美國總統拜登於2021年獨立紀念日在白宮舉辦宴會。（圖／美聯社）
然而提到宴會派對，1850年的美國總統泰勒（Zachary Taylor）也以櫻桃、牛奶宴請賓客，但吃下明顯腐壞出問題的他也在國慶日後5天去世。此外，歷史上也有三名總統在國慶日當天去世，其中兩人是美國第二、三任總統亞當斯與傑佛遜，檯面上為政敵檯面下是朋友的兩人在1826年的7月4日先後去世，第五任總統門羅則是在1831年的國慶日過世。

美國建國以來並不算太久，但在獨立紀念日這天無法放鬆慶祝的總統也相當具代表性。例如正值南北戰爭期間的總統林肯，在1861年的國慶日就向國會請求增派軍隊與南方作戰；1970年的總統尼克森則直接閉門不見外人，只因當時反越戰的激憤民眾已經大量聚集在華府，對尼克森示威、發出響亮的噓聲。

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