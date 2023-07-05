釣魚、高爾夫、辦派對、搞神隱　歷任美總統「怎麼過國慶」大不同

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不過也有總統選擇在國慶日這個全美民眾歡慶的日子，回歸當個平凡人只願好好休憩。例如美國大蕭條時期，小羅斯福總統乘船前往夏威夷釣魚和工作，1928年柯立芝總統去威斯康辛州釣鱒魚，艾森豪總統則在1953年、1957年開心地前往球場打高爾夫球。
把白宮當成宴會廳，打開大門邀請賓客的總統也不少，例如歐巴馬在2010年的7月4日，同時邀請了1200名將士到南草坪辦烤肉派對，同時也幫自己的國慶日寶寶女兒慶生；任期正值疫情肆虐的拜登則是邀請了千人到同個場地吃漢堡、看煙火，同時呼籲民眾盡快接種疫苗；布希總統則舉辦宴會歡迎移民加入美國這個國家。
然而提到宴會派對，1850年的美國總統泰勒（Zachary Taylor）也以櫻桃、牛奶宴請賓客，但吃下明顯腐壞出問題的他也在國慶日後5天去世。此外，歷史上也有三名總統在國慶日當天去世，其中兩人是美國第二、三任總統亞當斯與傑佛遜，檯面上為政敵檯面下是朋友的兩人在1826年的7月4日先後去世，第五任總統門羅則是在1831年的國慶日過世。
美國建國以來並不算太久，但在獨立紀念日這天無法放鬆慶祝的總統也相當具代表性。例如正值南北戰爭期間的總統林肯，在1861年的國慶日就向國會請求增派軍隊與南方作戰；1970年的總統尼克森則直接閉門不見外人，只因當時反越戰的激憤民眾已經大量聚集在華府，對尼克森示威、發出響亮的噓聲。