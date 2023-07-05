救選情！王金平出手號召百位立委力挺　侯友宜再打九二共識牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
王金平說，今天辦這個當然是要支持侯友宜「團結向前走」，媒體詢問，這次邀請前主席洪秀柱，並安排洪秀柱坐在主桌，是否要拉攏深藍及宣示不換侯？王金平說，深藍作為基礎，再擴大到各個層面，尊重洪秀柱曾任黨主席，坐陪賓的位置也是應該的。
至於國民黨立委傅崐萁、陳玉珍等挺郭立委缺席，王金平說，事情要達到百分百完美是不可能的，至少達到所想的，就很滿意了。
媒體詢問，郭台銘打算獨立參選，是否會影響？王金平說，當然對選情影響，侯友宜提升民調的管道很多，要鎖定的方向也很多，因緣成熟就是要各方面都達到才是成熟。
王金平說，要整合、拜託一個人，總是要有一個時間、氣氛、當時的各種條件，達到最後整合就是因緣成熟；媒體追問，是否不會在整合中缺席？王金平說，盡一己之力，能幫忙整合的人太多，每個人都是各盡所能，集合起來就是突破。
有關近日「換侯」傳言不斷，洪秀柱說，有了換柱就不可能再換侯，換柱的慘痛經驗不可能再發生；大家看到民調很焦慮，但還有一段時間，大家好好努力，把政見說清楚，可能會讓選民有所改變。
盧秀燕也鼓勵侯友宜，5年前他參選台中市長時，沒有人看好他，甚至還說他會大輸，但最後贏得選戰，相信侯友宜只要不放棄，一定能逆轉勝。
侯友宜最後致詞時說，他在被徵召前曾說過，這一役是中華民國最關鍵的一役，攸關台海穩定發展的重要時刻，他有責任站出來，而兩岸政策最為重要，他接受中華民國憲法的九二共識，九二共識被民進黨污名化，沒人敢說明，但他要清楚說他反對台獨、反對一國兩制。
侯友宜也說，他知道近日大家的憂心，希望他奮起帶領大家打贏選戰，他一定會將內政做好、讓經濟發展、更讓兩岸穩定，要讓民眾知道國民黨執政會跟民進黨有所不同。
侯友宜最後也逐一與在場者握手，展現親和力。