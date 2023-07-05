鋼管舞常用「這些」肌群　如何訓練避免傷害？專家推薦3項訓練項目

我是廣告 請繼續往下閱讀
鋼管舞經典動作 上肢常用6大部位剛接觸鋼管運動時，許多人首要遇到的課題就是「如何利用肌肉控制讓雙腳離地」。林杏青醫師指出，除了軀幹腹部核心穩定以外，大致可分上半身（肩膀以及肩胛骨穩定）與下半身（骨盆以及髖 膝關節）的控制。
若以上肢常遇到的問題來說，林杏青醫師表示，當肩膀上舉，肩胛骨及肱骨會進行規律的動作稱為「肩胛肱骨節律」，當控制此節律的肌群失衡，在上舉的過程中，就容易造成穩定肩關節的肌群（旋轉肌群）拉傷或夾擠導致發炎等問題。
以鋼管舞經典動作「Twisted grip handspring」為例，張晏甄物理治療師表示，此動作是肩關節內轉下承重上桿，若沒有足夠的肩胛骨控制以及旋轉肌力，就容易超出負荷。
圖／取自舞者林彤老師IG
張晏甄物理治療師指出，在進行這項動作時主要會需要用到以下6大部位，包含：
- 肩胛骨上轉（scapula upward rotation）：前鋸肌、下斜方肌、上斜方肌
- 闊背肌
- 旋轉肌群（rotator cuff muscles）：棘上肌、棘下肌、小圓肌、肩胛下肌
- 三頭肌
- 手腕屈指肌群
- 脊椎（胸椎／腰椎）活動度
如何訓練避免運動傷害？ 3訓練項目記下來！因此，在訓練時民眾可以著重在這6重點部位，而林杏青醫師、張晏甄物理治療師也分別針對這些部位提供建議的運動訓練動作，包括：
- 貓牛式與胸椎旋轉
- 目的：增加脊椎活動
- 方法：
（2）吸氣時胸口隨著左手穿過右肩做延伸，右手指向天花板，增加胸椎右旋活動度／吐氣回原位。反之，則增加胸椎左旋活動度。
- 旋轉肌群訓練：
- 目的：增加肩關節穩定，且訓練前臂屈指肌群抓握。
- 方法：將彈力帶繞圈套在前臂遠端，手心緊握網球，挺胸下做肩外轉動作，每次10下／2－3回。
- 肩胛骨穩定訓練：
- 方法：
（2）彈力帶與肩同寬，雙手往外側拉且不聳肩（Y字），手肘往下拉靠向身體兩側（W字）。感受前鋸肌與肩胛骨內側的發力感，每次10下／2－3回。
（3）趴在瑜珈墊或床上，手心緊握網球，雙手在臉頰兩側呈現V型。吸氣準備，吐氣時大拇指朝天花板，離開地面，感受肩胛骨內側斜向發力的感覺，每次8－10下／2－3回。
（4）側平板訓練，以左側肩胛骨穩定為例，膝蓋微彎，側躺左側在地面上。左手掌朝向地面，並且手肘垂直肩膀正下方，手肘往地面給阻力，下巴收好頸椎延伸（左耳遠離左肩），肩胛骨遠離肩膀，感受肩胛骨背部穩定。屁股往上抬離地面，感受整個核心的穩定。維持5－10秒／每次做10下／1－2回。
（5）進階版側撐平板，膝蓋打直下，側躺左側在地面上，其餘概念同上。
此外，林杏青醫師、張晏甄物理治療師也提醒，訓練應搭配足夠的暖身、具備相應的肌力與柔軟度、關節活動度，動作訓練時避免課表僵化，讓不同動作交叉訓練避免壓力及傷害累積。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58390
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw