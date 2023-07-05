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夏日危肌／國人指甲3大常見病症　灰指甲mix香港腳「黴完黴了」

夏日危肌／國人指甲3大常見病症　灰指甲mix香港腳「黴完黴了」
夏日危肌／國人指甲3大常見病症　灰指甲mix香港腳「黴完黴了」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】你的指甲是否出現變厚變薄、凹凸不平、顏色改變、斷裂的狀況呢？指甲經常透露出自身健康狀況，台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，國人常見的3大指甲病症包括灰指甲、指甲變形與甲下出血，且灰指甲常伴隨香港腳，錯誤的生活習慣恐讓症狀難以痊癒，「拖鞋在腳下磨來磨去，整個拖鞋都是黴菌！腳上也都是黴菌，再踏上去鞋子那就沒完沒了。」

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一、黴菌甲（俗稱灰指甲）

人體身上有多達5,000多個菌種和平相處，若環境悶熱、潮濕，易導致黴菌增生、環境失衡。指甲感染黴菌後就會形成灰指甲，生長速度會改變，指甲越長越厚、變色，甚至變形倒插進肉裡，變成「凍甲」。另外，糖尿病或是風濕免疫疾病患者，天生免疫力比較差，皮膚的免疫力也比較差，菌落容易不平衡，指甲就容易感染。嚴重恐引發蜂窩性組織炎。

灰指甲２大迷思

１灰指甲穿拖鞋涼鞋就好了！？

曾德朋表示，灰指甲常伴隨香港腳，「拖鞋在腳下磨來磨去，整個拖鞋都是黴菌！腳上也都是黴菌，再踏上去鞋子那就沒完沒了。」建議民眾穿著襪子，避免拖鞋沾滿黴菌，若是穿涼鞋與拖鞋也要定期清洗，並以酒精消毒，在家中建議使用個人的拖鞋，若要跟家人共穿拖鞋，也應穿襪子避開直接接觸。

２我的灰指甲都是被老公傳染的！？

有些太太感染灰指甲，誤以為是在家中被先生傳染。但除非整天抱著對方的腳、兩個人的腳整天黏在一起，不然沒這麼容易得灰指甲，很有可能是自己的照顧方面出了問題。

醫師建議，灰指甲患者每逢下大雨、悶熱潮濕時，盡快清洗烘乾鞋子。有在路跑的民眾，可於行程中更換襪子吸收汗水，也可避免細菌增生。除了日常預防，穩定服藥與擦藥，3-6個月的時間即可改善灰指甲。不過單純擦藥效果不夠，須配合把指甲磨薄至正常程度，可使甲母細胞有力氣將壞指甲推出去、滴藥水也較好吸收。若擦藥仍遇到治療瓶頸，則再使用口服藥治療，但因灰指甲口服藥對肝臟有一定的負擔，記得要定期回診檢驗肝功能。

二、指甲變形

有些民眾穿著不合腳的鞋子造成指甲變形，常見的例如有些媽媽喜歡幫孩子買大一號的鞋子，腳在裡面撞來撞去就會造成指甲變形；也曾有模特兒因職業因素，經常穿不合腳的高跟鞋，腳部受壓迫造成指甲變形，甚至演變「鑷狀甲」，就是指甲捲起來變拱形，嚴重恐疼痛到影響正常生活，建議選穿合腳的鞋子，以免加重狀況。

三、甲下出血

甲床下的血流豐富，當受到鈍器或重物砸傷時，容易造成甲床下血管破裂並流到指甲下方的區域。若是因外力撞擊造成甲下出血，讓指甲自行慢慢生長往前推出即可。另需留意同時是否有感染黴菌，避免因指甲脆弱，造成黴菌趁隙而入。

指甲出現黑線　當心是黑色素瘤與皮膚癌的徵兆！

  • 黑線：
當指甲出現黑線，大多為單純的色素沉澱，若有需求可請醫師以皮膚鏡診察斑點、顏色與均勻度來確認身體狀況，嚴重恐為皮膚癌與黑色素腫瘤的警訊，機率雖低但不可不慎，且須定期追蹤。

  • 白線：
常見的為外力壓迫折到，若出現一條一條的紋路大多為生理變化，例如缺乏鋅、鐵、維他命D等等，或是接觸化學物質、手部過度清潔，也會造成皮膚甚至指甲遭破壞。

曾德朋呼籲，指甲若出現顏色、形狀變化要提高警覺，例如甲面變成「凹陷湯匙狀」可能為貧血、肺部、呼吸道、心臟方面的疾病；「突出小水滴狀」則可能是免疫方面的疾病，建議先至皮膚科檢查，若發現進一步疾病再與其他科別共同治療，才能找回健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58387

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