黃柏峰穿「可愛圍裙」幻想求婚情節 萌到馮容潔打100分
LINE TV、TVBS共同推出愛情輕喜劇《機智職場生活》，以幽默方式詮釋出社會後的酸甜苦辣，還有面對愛情的下一步成長，由黃柏峰所飾演的「劉川楓」動了求婚的念頭，不僅買好鑽戒，甚至親自穿上可愛的「愛心圍裙」煮了一桌子菜，製造浪漫氛圍，沒想到女友「咪寶」馮容潔，完全沒發現，讓這一場「求婚」成為未知數。
記者羅凌筠/綜合報導
黃柏峰在劇中準備求婚前，事先幻想了馮容潔的反應「肯定會開心到不行」，最後還用甜蜜語氣向馮容潔說：「妳要是嫁給我，妳每天都可以這麼幸福喔！」同時露出嬌羞、少女心的表情，也讓觀眾見到「霸道總裁」劉川楓不同的一面，簡直變成「女友傻瓜」。
和他對戲的馮容潔笑說：「（這場戲）滿分10分的話，我會給川楓100分！因為以前的川楓其實滿放不開的，但是這場戲他完全超自在！超乎我的想像，沒想到他一穿上圍裙，就好像打開開關一樣，完全融入角色，反而是我因為柏峰太認真而差點笑場，這絕對是柏峰的本命角色。」
黃柏峰笑稱，比起穿圍裙，更困難的是「根本不知道怎麼求婚」，除了自己平常很少準備驚喜，在劇中也都是正經、嚴肅的樣子，而這次幻想戲中，導演卻希望可以「越浮誇越好」，黃柏峰坦言：「我幾乎沒有這樣演戲過，所以我盡我所能的放開來演，就看導演喜不喜歡了，不過當時在現場大家都是在笑的，不知道是很好笑還是很喜歡，所以希望觀眾能接受這樣浮誇的表演方式跟服裝。」