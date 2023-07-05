楊洋「公費戀愛」王楚然！定情戲名場面告白：他就是我的命
楊洋與王楚然合作新戲《我的人間煙火》假戲真做，算是大陸知名的「公費戀愛」CP之一，如今該劇預告觀看次數已超過1873萬次，兩人在劇中原本是情竇初開的小情侶，卻因家人反對而被迫分手，10年後重逢，決定不再錯過彼此。預告裡楊洋跟王楚然甜蜜擁吻，眼神互動充滿電流，王楚然一句：「他就是我的命！」讓不少網友激動表示，兩人CP感炸裂，希望他們原地結婚。
記者羅凌筠/綜合報導
楊洋在戲裡飾演消防員「宋焰」，因為工作關係，他和曾經的初戀，現已成為急診科醫生的「許沁」（王楚然 飾）再度有了交集，兩人攜手搶救生命，多年的心結也逐漸解開，並重新走在一起。劇中，楊洋展現熱血硬漢形象，他穿著消防員制服，背上沉重裝備，進入發生爆炸的火場救災，和死神賽跑，堅定地說出：「對每個人來說，都有比死更重要的事情，我們就是這座城市的膽子。」
王楚然飾演的急診科醫生「許沁」，在媽媽的高壓式教育下成長，無法逃離原生家庭，讓她痛苦不已，再次遇見對自己的職業充滿使命感的「宋焰」後，她一度不理解為何一個普通人，卻總是不顧性命地在救災前線奔跑，搶當英雄，但最後她也被他的熱情感染，選擇與他並肩作戰。
預告裡，只見王楚然對楊洋哭喊著：「為什麼要對我說，你對我是要命的喜歡？我當真了！」而當楊洋受困災區，奮不顧身想救他的王楚然更是崩潰地說：「他就是我的命！」得知她的真心後，楊洋也甜蜜回應：「我願意向你奉上我的一切，我的過去和未來」、「我會像守護這座城一樣，守護著妳」，雙向赴奔的愛情令人期待。《我的人間煙火》將於7月5日20點在愛奇藝國際版app及iQ.com首播。