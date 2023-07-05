3成早療家庭曾遭白眼！　家扶呼籲提升環境友善度

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早療近3成曾遭異樣眼光 逾5成籲政府宣導早療家扶基金會投入身障早療服務30年，實務觀察早期療育的成效不只是對孩子提供密集的治療和教育，更包括家庭的參與和親職培力，以及社區與社會共同支持。家扶基金會最新《照顧者參與幼兒早期療育服務經驗與看法》調查發現，早療照顧者很積極投入，但較缺支持，9成常親自陪孩子進行早療、逾5成常因此放棄自己安排的計劃；友善度待提升，高達7成早療家庭很少甚至未曾經驗被大眾關照與幫忙，近3成(28.3%)的照顧者和孩子曾被異樣眼光看待。
進一步分析，有高達23.98%早療家庭缺乏家庭、社區的支援與關照，且其中同時感到缺乏政府支持有24.1%；家有早療幼兒的照顧者，最盼望(54.6%)政府強化教育與宣導社會大眾認識早療。
七成未曾受大眾協助 社會環境友善度待提升家扶進行《照顧者參與幼兒早期療育服務經驗與看法》調查，發現早療孩子的父母很積極投入，但較缺照顧支持，9成家長常親自參與孩子的早療，與孩子一起學習和練習(90.4%)、逾5成(51.7%)的照顧者因而常常放棄自己的計劃、超過4成(41.9%)曾為此離開原職場、超過3成不易獲得家人親友的支持和後援(31.5%)；
其次，社會環境友善度待提升，早療孩子必須有社會互動和學習融入社會生活的機會，然而早療家庭很少甚至未曾經驗過被大眾(70.8%)或環境設備(65.0%)關照與協助、近3成(28.3%)的照顧者和孩子曾被異樣眼光看待、甚至近2成曾因孩子的特質被民眾責怪(18.8%)或被其他小朋友嘲笑(17.1%)。
進一步對社會能否提供支持與協助的看法進行交叉分析發現，同時缺乏社區民眾關照及親友鄰里幫助有超過2成(23.98%)，且其中同時對政府正式資源的支持感受缺乏的有24.1%，主要照顧者在早期療育路上支持網絡不足、照顧壓力及負荷常需獨自面對等議題亟待關注。
家扶「早療30」 親子學習平台上線家扶基金會執行長周大堯表示，家扶已建置「啟力學苑」線上親子學習平台、「好好長大」IG啟發親子學習力，預防因為幼兒發展和特殊需求議題，衍生更多家庭困境，或因家庭議題造成幼兒發展的困境。
為促進社會大眾認識並支持早療，將在社區推廣多年的「小恐龍交朋友」遊戲線上化，每個人從自己做起，透過認識、理解、接納與尊重，並以友善的態度和行動、包容及支持性的措施，陪伴慢飛天使繼續往前邁進自己的一大步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58388
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