快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟突傳離世！去年底「消瘦到42公斤」　曾曝2023年展望

▲知名女星COCO李玟傳出輕生過世的消息，今（5）日她的親姐也在臉書證實，表示李玟在7月2日在家中輕生，經搶救仍宣告不治。（圖／翻攝李玟微博）
▲知名女星COCO李玟傳出輕生過世的消息，今（5）日她的親姐也在臉書證實，表示李玟在7月2日在家中輕生，經搶救仍宣告不治。（圖／翻攝李玟微博）

記者潘毅/綜合報導

知名女星COCO李玟傳出輕生過世的消息，今（5）日她的親姐也在臉書證實，表示李玟在7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，「經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」，消息震撼華語娛樂圈。

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在去年的12月31日，李玟就曾在IG發文透露自己瘦到剩42公斤，腰部甚至還掛著引流袋，當時身體健康疑似就出了狀況。

▲李玟身體狀況疑似亮紅燈。（圖／翻攝李玟IG）
▲去年底，李玟就曾隱約透露身體狀況亮紅燈。（圖／翻攝李玟IG）
李玟也貼文中寫道「LOVE & FAITH」是自己最喜歡的兩個字詞，而她迫切需要倚靠它們來度過「極其艱難的一年」，更勵志表示自己2023年的展望就是「做最真實的自己」，面對生活的阻礙，也要保持積極態度，同時想分享自己人生故事。

▲李玟身體狀況疑似亮紅燈。（圖／翻攝李玟IG）
▲李玟在2022年底時，曾一度瘦到剩42公斤。（圖／翻攝李玟IG）
不料2023年才過了一半，就傳出李玟在家中輕生的不幸消息。

李玟親姐Nancy臉書聲明全文：

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福同時也給我們時間和私人空間去療傷！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。 同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

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