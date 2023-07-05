快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟突過世！天生左腿缺陷還是要跳舞　「最後一篇貼文曝光」

▲李玟近5個月前入院動手術，沒想到5個月後卻傳出輕生憾事，她微博的最後一篇貼文曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟近5個月前入院動手術，沒想到5個月後卻傳出輕生憾事，她微博的最後一篇貼文曝光。（圖／翻攝李玟微博）

記者吳雨婕/綜合報導

CoCo李玟今年2月因先天性左腿缺陷入院動手術，外界這才知道，李玟扛著傷多年，也還是要跳舞，當時她透過姊姊Nancy提到手術很成功，只不過痛楚比想像中大許多，3月8日時在微博發文報平安，最後一則微博貼文停在5月20日，有將近2個月沒有更新近況，卻於今（5）日稍早傳來離世的遺憾消息。

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李玟在5月20日時，於微博分享自己的新歌〈戰歌〉發布，該曲是她為動畫《斗羅大陸》配唱的主題曲，歌詞「傷痛過、血淚模糊過，懷疑過、也重新來過，向命運承諾。生活要面對很多困難和傷痛，勇敢去挑戰，去追求，你就是戰士。」非常熱血，如同李玟這個人。李玟提到把心血都放在歌裡，希望大家能透過這首歌，感受到不一樣的她。

▲李玟最後一篇微博貼文停在5月20日。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟最後一篇微博貼文停在5月20日。（圖／翻攝李玟微博）
李玟今年2月因先天性左腿缺陷入院動手術，當時她發文提到：「今天，我要面對我生命中最大的挑戰，也是我這一輩子最大的恐懼。我從來不怕任何困難，一切問題總是一個一個來解決。可是這一次我脆弱了，一直想逃避，可是現在真的避無可避了。」

李玟還透露，其實2歲時就曾做過手術，可手術沒有成功，出院後重新學走路，「這個過程帶給我很大的痛苦和陰影。其實這麼多年，我是靠我的右腿去支撐全身。這麼多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撐。每一次排舞或演唱會結束後，我的腿都痛得要命，只是我從來不讓人看見我痛苦的一面。這麼多年我只想把我最好的一面呈現給大家，只要大家開心，多痛也值得。」

李玟堅強的說：「我要勇敢去面對，不管結果怎麼樣，我都會欣然接受。我希望我很快可以回到舞台，大家越早看到我，那就越意味著我帶來了非常好的消息。希望你們可以等我回來。我也希望向大家傳達這份正能量。」

如同李玟所說的，不想讓大家看見她痛苦的一面，永遠展示快樂、正能量的李玟，最後選擇獨自扛下所有病痛，以令人遺憾的方式，永遠的離開了我們。

▲李玟身體狀況曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟手術前的發文很正能量，希望粉絲能她回來，沒想到粉絲卻再也等不到她了。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）
▲李玟一生輝煌。（圖／NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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