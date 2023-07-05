李玟經典歌無數「兩度入圍金曲」　首位唱進奧斯卡金像獎華語歌手

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1998年，李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，推出舞曲〈Di Da Di〉搖身一變成為百變動感舞后，該專輯在全亞洲銷量高達180萬張，成為台灣90年代最暢銷專輯之一。李玟也曾為真人版電影《花木蘭》主題曲〈自己〉獻唱，而她替李安電影《臥虎藏龍》演唱的主題曲〈A Love Before Time〉，曾入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，此曲中文版〈月光愛人〉，榮獲第20屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」。
2016年，李玟參加中國大陸綜藝節目《我是歌手》第四季，首發歌手包括李玟、趙傳、李克勤、蘇見信、HAYA樂團、黃致列、徐佳瑩和關喆，補位歌手包括張信哲、容祖兒和老狼。歷經3個月以上的競賽，李玟最終奪得冠軍寶座，同時成為該節目首位非中國大陸籍冠軍選手，締造該節目4季以來諸多紀錄，亞軍為張信哲、季軍黃致列。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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