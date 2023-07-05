快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟經典歌無數「兩度入圍金曲」　首位唱進奧斯卡金像獎華語歌手

▲李玟唱紅電影《花木蘭》、《臥虎藏龍》主題曲，並以一首舞曲〈Di Da Di〉紅遍華語歌壇。（圖／翻攝自李玟YouTube）
▲李玟唱紅電影《花木蘭》、《臥虎藏龍》主題曲，並以一首舞曲〈Di Da Di〉紅遍華語歌壇。（圖／翻攝自李玟YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

華語歌手李玟，今（5）日晚間傳出逝世消息，享年48歲。李玟的姊姊李思林在臉書上證實這項噩耗，提到妹妹因罹患抑鬱症（憂鬱症）在家中輕生，送醫急救仍回天乏術。李玟生前演唱過多首經典名曲〈Di Da Di〉、〈月光愛人〉、〈第九夜〉、〈刀馬旦〉等曲，曾以專輯《CoCo李玟》、《每一次想你》兩度入圍金曲獎，也為電影《花木蘭》、《臥虎藏龍》獻唱過主題曲，她更是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手，一生榮耀無限。

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▲鄧紫棋發文哀悼已故天后李玟。（圖／翻攝李玟微博）
▲天后李玟逝世，享年48歲。（圖／翻攝李玟微博）
美籍華語流行女歌手李玟，1993年，以原名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍，出道時與鄭秀文、許志安等人合唱廣東單曲〈愛情傻戀La La La〉、華語單曲〈愛情動感La La La〉。李玟後來將台灣唱片約簽給現代派唱片，1994年，發行首張個人華語專輯《愛就要趁現在》，以主打歌曲〈我依然是你的情人〉成功打入台灣音樂市場。

▲李安的《臥虎藏龍》一舉抱走2001年奧斯卡金像獎4大項大獎，更是首部在奧斯卡獲獎的華語電影 。（圖／誠品提供）
▲李玟曾替李安導演電影《臥虎藏龍》，獻唱中文版主題曲〈月光愛人〉，並拿下香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」 。（圖／誠品提供）
1998年，李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，推出舞曲〈Di Da Di〉搖身一變成為百變動感舞后，該專輯在全亞洲銷量高達180萬張，成為台灣90年代最暢銷專輯之一。李玟也曾為真人版電影《花木蘭》主題曲〈自己〉獻唱，而她替李安電影《臥虎藏龍》演唱的主題曲〈A Love Before Time〉，曾入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，此曲中文版〈月光愛人〉，榮獲第20屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」。

2016年，李玟參加中國大陸綜藝節目《我是歌手》第四季，首發歌手包括李玟、趙傳、李克勤、蘇見信、HAYA樂團、黃致列、徐佳瑩和關喆，補位歌手包括張信哲、容祖兒和老狼。歷經3個月以上的競賽，李玟最終奪得冠軍寶座，同時成為該節目首位非中國大陸籍冠軍選手，締造該節目4季以來諸多紀錄，亞軍為張信哲、季軍黃致列。

▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）▲李玟小檔案。（圖／NOWnews製表）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎 

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