「李玟去世」登微博熱搜第一！中國網友崩潰淚求：拜託是盜帳號
天后李玟逝世震驚亞洲，不只台灣民眾不可置信全嚇醒，「李玟去世」更登上微博熱搜第一。李玟親姊李思林Nancy今（5）晚在臉書發出惡耗，表示李玟因為罹患抑鬱症，7月2日在家中輕生，送醫後始終昏迷，於今（5）日稍早離世，享年48歲。
記者黃韻文/綜合報導
今年正是李玟出道30周年，李玟親姊Nancy在臉書親自發布噩耗，指出李玟在數年前罹患抑鬱症（憂鬱症），「經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」
李玟過世消息不只讓台灣民眾錯愕，也在第一時間登上「微博」熱搜榜。中國網友同樣不可置信，直呼「快來個人告訴我李玟去世是假的，比如黑粉盜了二姊的帳號。」還有網友提到在節目《好聲音》中，當愈來愈多人在潛規則面前選擇沈默，李玟卻扯著嗓子呼喚正義，「我不懂音樂，但知道妳是一個真的人，真的勇敢的人」。
除了「李玟去世」登上微博第一，第二熱門則是「快告訴我是假的」，第四熱門是「李玟抑鬱症」，第五名則是李玟的歌曲「你留下的愛」，而「李玟老公」、「我心中的刀馬旦」、「姐姐走好」都成為熱門。
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