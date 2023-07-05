李玟驟逝！經紀公司不捨「華人驕傲」　哀悼文惹鼻酸

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華納音樂北京表示，李玟不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。字句中都是遺憾，文末感性的說：「雖然CoCo離開了，但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」
稍早李玟的姊姊Nancy在臉書發文透露：「致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息，CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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