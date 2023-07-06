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頤鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師表示，小暑代表梅雨季節即將結束，進入盛夏時節，氣候開始炎熱起來。人們因為天氣炎熱而開始食慾降低、胃口不佳，建議可吃些清熱除濕、健脾開胃的藥膳來顧護脾胃。
《黃字內經》說：「胃者，水穀之海，六腑之大源也」。莊可鈞解釋，胃在中醫叫做水穀之海，是生成營養物質供給五臟六腑活動的泉源。天氣熱影響食慾，造成飲食量減少，就會影響人體營養物質的生成，使得氣血生化之源匱乏。
她特別推薦 3 道藥膳食療，包括：百合蓮子銀耳湯、清暑三豆茶、夏日退火鳳梨苦瓜雞湯，不只可以消暑開胃，還可以幫助消化、顧護脾胃，緩解腸胃道不適，增強人體防護功能。
小暑食療 3 藥膳方
百合蓮子銀耳湯
原料：百合 200g、蓮子 100g、新鮮白木耳 50g、紅棗 20g、冰糖適量
作法：
- 將百合挑選乾淨放入鍋內，並倒入 1000c.c. 的水。
- 新鮮白木耳免泡水、去蒂頭，沖洗後手撕適當大小。
- 將蓮子、紅棗洗淨一併放入鍋中，熬煮至滾。
- 水滾之後，加入新鮮白木耳，小火熬 30 分鐘。
- 最後依個人喜好加入適量冰糖即可。
功效：百合能夠養陰潤肺止咳，清心安神；蓮子可清心安神，健脾補胃，止瀉固精，滋補元氣；銀耳能夠增強人體防護功能，起到扶正固本作用；紅棗補中益氣、滋補、潤心肺且顧護脾胃。
原料：綠豆 50g、赤小豆 30g、黑豆 30g、適量冰糖
作法：將 3 種豆類洗淨放入鍋中，並加入 1000c.c. 的水煮至滾，再用小火悶煮 30 分鐘，最後加入適量冰糖即可。
功效：綠豆能清熱解毒、消水腫，還有降血糖、降血脂功效；赤小豆利水除濕、消腫解毒；黑豆利水消腫、滋補肝腎。
鳳梨苦瓜雞湯
原料：苦瓜 2 條、雞腿肉 100g、鳳梨罐頭 1 罐、米酒 1 匙、薑 2 片、鹽適量
作法：
- 苦瓜清洗後去籽切塊。
- 雞腿肉洗淨，加入米酒川燙去血水後撈起。
- 乾香菇溫水泡軟備用。
- 湯鍋中依序放入雞腿肉、鳳梨片、苦瓜塊、薑片。
- 煮滾後加入泡好的乾香菇，小火悶煮 30 分鐘即可。
功效：苦瓜具有清熱祛濕、利尿解毒、涼血止癢的功效；鳳梨，補脾胃，固元氣。夏天吃鳳梨和苦瓜可清熱去濕又開胃。
緩解腹脹可按壓「內關穴」
莊可鈞表示，中醫認為「胃絡通於心」，所以腸胃不適可取心包經的穴位緩解。吃太飽消化不良時，按壓左、右手內關穴各 20 分鐘，幫助緩解緩解胃脹不適；晚上腹脹難入睡時，也可先按壓內關穴幫助緩解情緒，寧心安神促進睡眠。
內關穴屬於心包經，位於前臂掌側，腕橫紋上 3 指處，可以握拳讓兩根筋浮起，內關穴就在兩筋中間。內關穴主要功效為疏肝和胃，寧心安神，可用來治療食慾不振、腹脹疼痛、噁心嘔吐等腸胃道不適症狀。
莊可鈞提醒，小暑時節因為天氣炎熱，適合從事強度不要過強的運動，例如，游泳、瑜伽等。游泳不只可消暑，讓身體涼爽，還可以增強心肺功能，對於平時爬樓梯小跑步就容易喘的人，能幫助增強心肺功能。而天氣炎熱時，也容易讓人煩躁不安，修煉瑜伽可安定心神，使人的心境保持平和，幫助消除煩躁感。
諮詢專家：頤鳴堂中醫診所莊可鈞中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「小暑」到了！入夏最高溫來襲，中醫師建議用 1 穴位、3 藥膳來消暑健胃