最新調查：9成兒童蔬果攝取不足！　恐影響發育與學業

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台癌調查：僅7%國小學童每日攝取足量蔬果根據衛生福利部國民健康署建議，兒童每日至少要吃3份蔬菜（1份為煮熟後半個飯碗的量）+2份水果（1份為單個拳頭大小）。然而高達8成的國人有每日蔬果攝取不足的問題，其中又以學生比例最高[ii]，而且6-12歲兒童每天消耗的冷飲佔其總熱量攝入的6.8%以上。從台癌調查結果顯示，僅7%國小學童每日攝取足量蔬果，近9成國小孩童只有在午晚餐才攝取蔬果，導致每日蔬果攝取離足量總是差那一點！而孩童蔬果攝取不足的3大外在因素為：
- 孩子挑食
- 生活忙碌，家長難以準備
- 外食居多，外食提供蔬果量不足/較少提供水果
兒科醫師：孩子蔬果攝取不足 成長影響巨大陳木榮說明，不少孩子喜愛炸雞等香噴噴的肉類，乳製品、蔬菜和水果攝入不足，診間甚至有家長以為「孩子胖嘟嘟的很可愛」。現代的早餐無論是中式或西式，大部分都是碳水化合物為主的外食早餐組合，鮮少有蔬果。若長期只吃碳水化合物、缺乏膳食纖維，不僅血糖容易快速上升，也會出現腦袋昏沉、易睏、情緒不穩等影響孩童學習表現，也會伴隨肥胖、免疫力不佳等問題。
離達標不遠 吃足5蔬果有解方！台灣癌症基金會徐桂婷營養師呼籲，家長應重視孩童養成每日「3蔬2果」的良好飲食習慣，可以從早餐加入蔬果開始。早餐加入蔬果有許多益處，除了促進消化機能幫助蛋白質消化，也可增加飽足感，避免吃進許多高熱量食物，也可穩定血糖、提升孩童活力及學習力。
徐桂婷分析，其實國內學童的蔬果攝取不足沒有那麼糟糕，平均攝取蔬菜量約1.72份、水果1.55份，距3蔬2果的目標沒有很遠。近9成國小學童蔬果攝取時間僅有午餐、晚餐，早餐攝取的比相對低，所以從早餐加入蔬果，很有機會達成目標。
陳木榮進一步分享，蔬果中含有多種人體不可或缺的營養素，像是維生素、礦物質及膳食纖維等，其中維生素C是維持良好免疫力的關鍵，尤其近期仍處流感高原期、新冠肺炎確診數再度攀高，攝取適量維生素C可加強身體保護力、提升活力感。而膳食纖維可以幫助維持腸胃道健康、促進消化機能。
不過現代生活忙碌，家長常苦惱如何讓孩子每日攝取均衡營養，尤其早餐較難提供足量蔬果。陳木榮建議家長只要從平時為孩子準備的早餐中，再加入一份水果，就能輕鬆幫孩子建立習慣、均衡營養。例如有「營養小金礦」之稱的奇異果或芭樂等，富含維生素C、膳食纖維等營養價值高，而且容易食用，均衡營養便能從「早」開始。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58450
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