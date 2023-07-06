歐洲每年140萬人死於環境風險！世衛：須以緊急行動應對氣候變遷
美國國家環境預測中心的數據指出，2023年7月3日全球均溫來到攝氏17.01度，是全球有記錄以來最熱的一天，但隔天7月4日又達到攝氏17.18度，連續兩天寫下最高溫紀錄，也顯示全球暖化、氣候變遷等議題的急迫性。世界衛生組織（WHO）歐洲區域主任克魯格博士（Hans Kluge）5日警告，歐洲每年有約140萬人的死亡可歸因於環境因素，必須採取緊急行動。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，克魯格5日在匈牙利布達佩斯舉行的第七屆環境與健康部長級會議上強調，歐洲地區每年估計有140萬人死於環境風險因素，其中近一半是空氣污染造成的。
克魯格並指出，去年夏天是歐洲有記錄以來最熱的夏天，超過2萬人因酷熱而死亡，而且歐洲至今仍有7700萬人無法獲得安全的飲用水；又稱各國環境議題進展太慢，嚴重損害了2030年實現可持續發展目標的能力。
克魯格強調，必須緊急解決氣候變遷、污染、生物多樣性喪失，對人類健康造成的「三重威脅」，呼籲各國政府、合作夥伴、公民個人都要更積極採取行動。
科學家普遍認為，氣候變遷以及聖嬰現象（El Niño），是造成接連高溫的主因，今年夏天還有可能把高溫紀錄持續往上推，這對全球的生態環境來說都不是好消息，2023年很有可能成為全球地表溫度創紀錄的一年，甚至延續到2024年，並讓全球平均升溫控制在1.5℃的目標更難以實現。