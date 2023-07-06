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冷氣打開「不涼別硬吹」！師傅揪出元兇：太多人在虧電費

▲冷氣若缺乏妥善的保養和清洗，不僅會導致效能變差，甚至會出現滴水、不涼的反效果。（圖／記者張志浩攝）
▲冷氣若缺乏妥善的保養和清洗，不僅會導致效能變差，甚至會出現滴水、不涼的反效果。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

面對台灣夏天炎熱的高溫，冷氣無論在家中、公司或學校肯定都是必備家電，不過若一年中僅在特定時段使用的冷氣疏於保養，可能會讓冷氣吹出的風不涼、甚至導致冷氣滴水的情況發生，對此「清涼洗冷氣專家」的張師傅也針對冷氣上述2個問題分析原因，並替民眾提供解決辦法。

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「冷氣打開但是不會涼？」張師傅指出，若有此情況，民眾應該將冷氣開啟10分鐘後，用手掌感受出風口的風量的大小和冷度，通常會有2種情況，第一是「出風口的風量大，但沒有冷度」，此種情況需安排維修人員進一步查看，確認是否「漏冷媒」，但冷媒在正常情況並不會漏出，因為它在冷氣系統中是循環使用的，因此高機率是其它部位需要維修。

第二種情況是「出風口有冷度，但風很小」，張師傅提及，通常這樣的狀況是冷氣過濾網被灰塵和污垢堵塞，導致空氣的流通被阻塞，讓冷氣效果變差，此時建議清洗濾網，若效果不佳，就可以考慮尋求專業人士協助，一般來說，「家用冷氣」重度使用者或空氣過敏體質的人，建議1年洗一次，正常使用者建議2至3年洗一次，偶爾使用者則是4至5年洗一次即可。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲冷氣過濾網常被灰塵和污垢堵塞，民眾在家中可定期清洗。（圖／記者張志浩攝）
至於「冷氣在滴水」的情況，張師傅提及，大致分為3個原因。

📍冷氣機內部結露：當冷氣運作時，空氣中的水分會在冷凝器上凝結成水滴，由於冷氣機內部的冷凝器表面較冷，使周圍空氣中的水蒸氣凝結成水滴，如果冷凝器有堵塞或積聚過多的污垢，水滴無法順利排出，就會導致冷氣滴水。

📍排水系統問題：冷氣機內部有一個排水盤和排水管道，用於將凝結水排出室外，如果排水管道堵塞或彎曲過多，水流無法順暢排出，就會造成冷氣滴水的現象；此外，如果排水盤積聚過多的污垢或水垢，也可能導致排水不暢，出現滴水情況。

📍高濕度環境：若空氣中的水分含量較高。冷氣機吸收到更多的水分，使得冷凝器上的水滴產生增加。如果冷氣機的冷凝水排放不及時或不順暢，就會滴下來形成滴水現象。

總結來說，張師傅提醒，適度的保養和清潔冷氣，是對家電效能的最大保障，也是省電費的一大利器，更能夠避免在高溫來襲的「非常時期」沒有冷氣吹，影響工作、學習成效，或擾亂作息。

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