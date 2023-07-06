30多歲竟雙眼白內障！　宜蘭陽大附醫引進「精準微脈衝」嘉惠宜蘭鄉親

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過去白內障熟了才開刀 手術傷口大、風險大過去，白內障有熟了再開刀的說法，王喬瑜醫師表示，因為早期的白內障手術方式，是在角膜上做一個大到能讓整個水晶體出來的傷口，把混濁的水晶體擠出來後，再裝入人工水晶體。大傷口會導致很多手術風險，也會增加術後併發症的發生機會。
而隨著時代科技及手術技術同時精進，白內障手術朝小傷口方向發展出「超音波乳化術」，醫師都會建議及早手術，避免過熟白內障對視力、生活產生更大的危害，也會有術後恢復期延長的風險。王喬瑜醫師指出，最近幾年也慢慢發展出「飛秒雷射」、「精準微脈衝」等新式手術方法。
自動化微型器械 取代人工發展出「精準微脈衝環形切囊術」白內障手術中，其中最重要的囊袋撕除步驟，是醫師用手動撕出一個直徑約5－6mm大小的圓形開口後，再執行後續手術步驟。為了因應手做撕囊可能會出現許多不穩定的情況，進而影響手術結果，於是發展出多種白內障輔助手術。其中，「精準微脈衝環形切囊術」，是藉由自動化微型器械輔助手術進行，讓白內障手術中最關鍵的「撕囊」步驟能更順利完成，減少更多風險
王喬瑜醫師提到，「精準微脈衝環形切囊術」會先在角膜上開一個2.4－2.6mm的傷口， 放入脈衝環並將它定位在囊袋正中央，脈衝環會吸住囊袋，等壓力、位置都穩定後，再擊發出不傷害到眼睛的能量，透過脈衝環在囊袋上，快速製作出一個切面整齊的圓形切口，讓人工水晶體可以準確置放於囊袋中，讓人工水晶體的功能更加乘，囊袋也能承受更多的壓力。
新式輔助手術安全、快速、精準 適用病患範圍廣醫師利用「精準微脈衝環形切囊術」，可以讓懸韌帶鬆弛、角膜有疤等難以操作「撕囊」步驟的患者順利完成手術。以成熟型白內障為例，王喬瑜醫師指出，白色混濁的水晶體會反光影響撕囊，利用「精準微脈衝環形切囊術」，可以製作出完美的圓形切口，手術更安全快速。
成熟型白內障的水晶體囊袋內壓力較大，在撕囊時可能會像在水庫上打一個小洞一樣，無法控制形狀甚至會使囊袋整個撕裂。王喬瑜醫師表示：「精準微脈衝環形切囊術」的脈衝環操作時間快速，0.004秒即完成極微小的脈衝能量擊發，可以在囊袋因壓力宣洩裂開前就完成手術，大幅提升成熟型白內障的安全性及術後穩定性。
▲宜蘭陽大附醫眼科醫師王喬瑜
利用科技輔助手術 白內障不用熟了才開刀以精準微脈衝輔助的白內障手術傷口小，術後癒合不會受到影響，不用擔心傷口水腫問題，脈衝環操作時間快、擊發出的能量極微小，撕出的圓形開口堅固置中、受力平均，讓人工水晶體植入囊袋位置能處於正中央不會產生偏移，術後效果更穩定。
隨著科技進步，越來越多的醫療技術出現，能改善成熟型白內障手術的困難之處、減少術後風險。不過，王喬瑜醫師指出，如果等白內障熟了再開刀，傷口容易腫、術後恢復時間久，且水晶體穩定性差容易出現移位，建議民眾當視力變差影響到生活、工作、安全時，就應考慮進行手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58341
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