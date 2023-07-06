李玟送醫後腦死！80多歲老母不願放棄搶救　天后遺產留給媽媽

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於李玟過世最心痛的人，是李玟高齡80多歲的媽媽，Nancy透露，李玟輕生送醫後，醫療團隊表示李玟已經腦死，但媽媽仍不願放棄，「她從9點站到11點都不願意坐下，我媽是一位中醫，在李玟頭上扎針，李玟已經腦死，但她不願意放棄，看到很心酸，白髮人送黑髮人......」
Nancy也感謝醫療團隊的幫忙，因為李玟到醫院時，醫生已表示無力回天，請家人們放棄，在她的拜託下，醫生依舊努力搶救，「就算有一線生機，也請他們幫忙，所以我也很感謝醫生和護士，他們盡心盡力，我很感恩。」
此外，該報導指出有知情人士透露，李玟有寫下遺囑，所有財產都會留給她最愛的媽媽。至於李玟與老公Bruce已經分居兩年多，正在進行離婚手續，如今李玟已經過世，這段婚姻會如何走向，暫時沒有定論。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「歌手李玟過世」相關新聞。