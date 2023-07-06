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李玟送醫後腦死！80多歲老母不願放棄搶救　天后遺產留給媽媽

▲李玟輕生送醫時已經被醫生判定腦死，但高齡80多歲的李媽媽不願意放棄搶救。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟輕生送醫時已經被醫生判定腦死，但高齡80多歲的李媽媽不願意放棄搶救。（圖／翻攝李玟微博）

記者吳雨婕/綜合報導

CoCo李玟於昨（5）日晚輕生離世，噩耗震驚各界，當時有消息指出第一時間發現李玟異樣的是高齡80多歲的李媽媽，李媽媽報警將女兒送醫後，無奈李玟昏迷3天，最終仍不治身亡。李玟二姊Nancy近來透露，媽媽就算知道李玟已經腦死，但也不願意放棄搶救，讓她很心酸。此外，有消息傳出李玟已擬好遺囑，要把遺產都給媽媽。

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據《星島頭條》報導，Nancy提到面對妹妹離世，心都碎了，這幾天沒有睡覺，也一直不相信這件事，「我每次走進病房，看著妹妹的心跳儀器、呼吸儀器指數，每一秒都盯著。只要嘟一聲整個人都會顫抖，因為醫生說她會隨時不在，叫我們作最壞打算。」

對於李玟過世最心痛的人，是李玟高齡80多歲的媽媽，Nancy透露，李玟輕生送醫後，醫療團隊表示李玟已經腦死，但媽媽仍不願放棄，「她從9點站到11點都不願意坐下，我媽是一位中醫，在李玟頭上扎針，李玟已經腦死，但她不願意放棄，看到很心酸，白髮人送黑髮人......」

▲李玟輕生送醫時已經被醫生判定腦死，但高齡80多歲的李媽媽不願意放棄搶救。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟送醫時已經被醫生判定腦死，家人們依舊拜託醫生全力急救。（圖／翻攝李玟微博）
Nancy也感謝醫療團隊的幫忙，因為李玟到醫院時，醫生已表示無力回天，請家人們放棄，在她的拜託下，醫生依舊努力搶救，「就算有一線生機，也請他們幫忙，所以我也很感謝醫生和護士，他們盡心盡力，我很感恩。」

此外，該報導指出有知情人士透露，李玟有寫下遺囑，所有財產都會留給她最愛的媽媽。至於李玟與老公Bruce已經分居兩年多，正在進行離婚手續，如今李玟已經過世，這段婚姻會如何走向，暫時沒有定論。

▲李玟小檔案，她曾登上奧斯卡舞台獻唱。（圖 / NOWnews新聞中心）
▲李玟是華人之光。（圖 / NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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