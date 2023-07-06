快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

天后李玟離世！「同期女歌手」華麗名單曝光　人生1成就證明實力

▲CoCo李玟5日傳出離世的消息，消息震撼各界，不少藝人好友發文哀悼。（圖/NOWnews資料照）
▲CoCo李玟5日傳出離世的消息，消息震撼各界，不少藝人好友發文哀悼。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

CoCo李玟5日晚間傳出輕生離世，享年48歲，消息震撼各界，然而對於年輕一輩的人來說，對於李玟過往全盛時期的經歷還是較為陌生，回顧李玟當年最紅時期，其同期的大牌歌手也不少，但李玟依舊憑藉個人魅力還是在當年佔有一席之地，甚至成為第一個唱進奧斯卡的華人女歌手，可以說是實力相當堅強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李玟在死訊公布之後，不少鄉民在論壇發起討論表示「我知道李玟非常紅， 但是有點忘記李玟紅的時期， 還有哪一些很紅的歌手嗎？ 我記得阿妹跟蔡依林應該還沒有出來對嗎？」、「目前大概20初頭，知道李玟很有名但不是我的年代的歌手，聽我媽說她全盛時期也是紅到國外去，想知道全盛時期紅的程度是可以比擬蔡依林、張惠妹的嗎？」

▲李玟是華語樂壇的傳奇，如今卻傳出離世消息，讓歌迷朋友感到相當不捨。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟是華語樂壇的傳奇，如今卻傳出離世消息，讓歌迷朋友感到相當不捨。（圖 / 李玟臉書）
而事實上，李玟剛出道時唱片公司為「現代派唱片」，1996年之後轉到「新力哥倫比亞」發展至2001年，這段期間可以說是李玟的全盛時期，當時同期的歌手包括有許多大咖，包括張清芳、辛曉琪、葉璦菱、陳淑樺、孫淑媚、林憶蓮等，到比較後期的徐懷鈺、范曉萱、張惠妹、蘇慧倫、莫文蔚、許茹芸、鄭秀文、梁詠琪等等。

其中在1998年1月，李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》有別於以往青春、調皮又活潑的形象，搭配朗朗上口的歌曲，專輯推出不到一個月就賣破50萬張，當時在全亞洲銷量更是賣破180萬張，一舉成為當年綜藝節目金曲龍虎榜年度第一名，隨後接連發行的《好心情》直接連當年度第二名也包辦，隔年的《今日到永遠》也同樣是金曲龍虎榜年度第二名，成績非常不錯！

2000年11月，李玟登上《Time》時代雜誌封面，獲評為「華人之光」，而在當年1個月前，也才剛獲得美國哈佛大學頒發的傑出華人獎。隔年2001年3月，李安執導的電影《臥虎藏龍》拿下第73屆奧斯卡最佳外語片，李玟所演唱的電影主題曲〈A Love Before Time〉也入圍最佳電影原創歌曲，這讓李玟登上奧斯卡獻唱該首歌，也成為第一位登上奧斯卡的華裔女歌手，成就無人能夠超越。

出道30年的李玟，說是樂壇傳奇一點也不為過，發行過14張華語專輯，4張英文專輯，留下許多經典的音樂作品，時尚裝扮也是不少人討論的焦點。而生前曾經接受左腿手術的她，自稱是女戰士努力克服自己的陰影以及面對從小到大的舊傷，如今卻驟然離世，歌迷、親友們僅能透過音樂來療傷、悼念這位永遠的天后。

▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

更多「歌手李玟過世」相關新聞。

李玟「左腿開刀紀錄片」曝！復健走路叫出聲　自稱女戰士粉絲淚崩

李玟輕生離世！周蕙發文「CoCo妳辦到了」遭罵爆　緊急道歉刪文

李玟10大經典歌曲！第一張專輯曝光　還有往日情、暗示：聽到哭了

李玟離世！家人痛曝她「抑鬱纏身」多年　回顧因憂鬱症殞落的明星

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀