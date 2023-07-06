天后李玟離世！「同期女歌手」華麗名單曝光　人生1成就證明實力

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而事實上，李玟剛出道時唱片公司為「現代派唱片」，1996年之後轉到「新力哥倫比亞」發展至2001年，這段期間可以說是李玟的全盛時期，當時同期的歌手包括有許多大咖，包括張清芳、辛曉琪、葉璦菱、陳淑樺、孫淑媚、林憶蓮等，到比較後期的徐懷鈺、范曉萱、張惠妹、蘇慧倫、莫文蔚、許茹芸、鄭秀文、梁詠琪等等。
其中在1998年1月，李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》有別於以往青春、調皮又活潑的形象，搭配朗朗上口的歌曲，專輯推出不到一個月就賣破50萬張，當時在全亞洲銷量更是賣破180萬張，一舉成為當年綜藝節目金曲龍虎榜年度第一名，隨後接連發行的《好心情》直接連當年度第二名也包辦，隔年的《今日到永遠》也同樣是金曲龍虎榜年度第二名，成績非常不錯！
2000年11月，李玟登上《Time》時代雜誌封面，獲評為「華人之光」，而在當年1個月前，也才剛獲得美國哈佛大學頒發的傑出華人獎。隔年2001年3月，李安執導的電影《臥虎藏龍》拿下第73屆奧斯卡最佳外語片，李玟所演唱的電影主題曲〈A Love Before Time〉也入圍最佳電影原創歌曲，這讓李玟登上奧斯卡獻唱該首歌，也成為第一位登上奧斯卡的華裔女歌手，成就無人能夠超越。
出道30年的李玟，說是樂壇傳奇一點也不為過，發行過14張華語專輯，4張英文專輯，留下許多經典的音樂作品，時尚裝扮也是不少人討論的焦點。而生前曾經接受左腿手術的她，自稱是女戰士努力克服自己的陰影以及面對從小到大的舊傷，如今卻驟然離世，歌迷、親友們僅能透過音樂來療傷、悼念這位永遠的天后。
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