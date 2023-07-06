台東縣1平方公里只有0.09名醫師　基金會設立診所改善南迴地區偏鄉醫療

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南迴區診所及衛生所僅13家 醫師設基金會著手改善根據衛福部統計處「110年醫事機構現況及服務量各縣市統計表」顯示，臺東縣僅有7家醫院，其中有5家位於臺東市區，診所及衛生所共有157家，100家位於臺東市區，僅有13家在南迴四鄉（大武、達仁、金峰、太麻里）。
醫師徐超斌更提到，當自己回到南迴公路邊的醫療荒漠服務，發現醫療照護和25年前離開部落時沒有多大的轉變，自己深感疑惑，每個人每個月同樣都在繳健保費，為什麼家鄉的人不能和都市人一樣享有同等的醫療照顧，於是便決定要盡己所能實現醫療照護的公平與正義。
因此，徐超斌醫師設立了醫療財團法人南迴基金會，並著手進行南迴行動醫療計畫，優先以居家護理、居家醫療模式分3部曲階段式進行。110年設立第一部曲「居家護理所」，緊接著於111年籌設第二部曲「診所」，並於今年6月底正式營運，地點設置在臺東縣大武鄉，以「定點門診」與「居家醫療」為主要服務項目。
居家醫療深入偏鄉 不只照護更提供關心、陪伴而基金會也舉辦了診所開業記者會，邀請衛福部王必勝政務次長、中央健保署石崇良署長、衛生福利部醫事司劉越萍司長、南迴基金會李靜蘭董事長、南迴診所徐超斌院長、公益大使鍾欣凌、楊力州導演等人一同參與。李靜蘭董事長代表南迴基金會在會中感謝社會大眾支持及捐款，讓診所籌設計畫能順利完成。
王必勝也感謝基金會在弱勢、偏鄉醫療的努力，讓當地醫療網絡做得更好，期望透過當地居家護理所、診所、醫院三方合作，使當地民眾獲得醫療平權。而石崇良則感謝基金會的發想，加速促成衛生所轉型，而診所也能提供居家醫療、整合照護，在基金會推動下也能看到另一種醫療照護面貌。
診所不只有定點門診，醫療人員還會進行居家醫療服務，提供多科別治療，也能協助轉介到緊急醫療照護中心、醫院等進行更進一步的治療，未來更將與臺東、高雄等多家醫療機構合作，把握治療的黃金時刻，降低「來不及」挽回的遺憾。此外，護理師黃翠華也提到，團隊做的不只有醫療照護，還有關心、陪伴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58453
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