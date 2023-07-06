體檢一排紅字！ 六旬主管拚酒又愛炸物導致肝纖維化

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▲2條黃色線內是肝臟的範圍，肝臟因堆積較多脂肪，導致超音波下肝臟是白花花一片，箭頭處為膽囊與橫膈邊界變得模糊，是重度脂肪肝的影像表現。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）
▲中醫大附醫健康醫學中心健康檢查科主任陳毓隆呼籲，民眾透過定期健康檢查掌握自身是否肥胖，早期發現，早期治療，半年內以減去原體重 5-10％為初步目標。（圖／中國醫藥大學附設醫院提供）
半年狂甩5公斤肥油 紅字消退中何先生大為緊張，下定決心減重，遵照醫師開出的運動與飲食指引，每周至少去健身房3次，在健身教練指導下努力進行重訓，在家則改吃高纖低熱量的食物。經過半年的努力，何先生成功甩掉5公斤肥肉，血壓、血糖、血脂肪與尿酸指標也有明顯改善，精神與體力都大幅改善中。
放任肥胖恐拖成重症！ 當心7類疾病上門中醫大附醫健康醫學中心副院長林文元指出，肥胖合併多重健康危機，放任肥胖帶來的健康影響，小病拖成重症，帶來不可逆的遺憾，需高度警戒。
衛生福利部最新公布111年國人十大死因統計，除了新冠疫情的死亡外，以高血壓性疾病（10.6%）、心臟疾病（8.3%）及糖尿病（7.3%）等3項疾病的死亡漲幅最多，而這3項疾病都與肥胖關係密切。根據台灣2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，成人過重及肥胖盛行率達到50.3%，增加多種疾病甚至癌症的罹病風險。
- 高血壓
- 糖尿病
- 心血管疾病
- 脂肪肝
- 睡眠呼吸中止症
- 胃食道逆流
- 癌症
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58452
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