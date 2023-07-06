莫德納與上海簽署協議　藥物僅供中國使用不出口

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上海市委書記陳吉寧會見莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）一行，上海市委副書記、市長龔正見證簽約。
陳吉寧在會見中介紹上海生物醫藥產業發展最新情況。
他並說，希望以此次戰略合作協議簽署為契機，加快推動莫德納項目落地、儘早實現實體化運作，推動更多先進技術、創新產品落地上海。
班賽爾則介紹今年4月到訪上海後相關項目推進情況和研發、生產業務開展情況。
他說，這一重要協議的簽署凝聚了各方努力，將為公司在上海研發、生產等核心業務提供有力支撐。
他表示，充分感受到中國、上海推動生物醫藥產業發展的決心和行動，對產業未來發展充滿信心，將加快推動莫德納項目落地上海，攜手中國合作夥伴加速創新研發，更好助力生物醫藥產業發展、造福廣大患者。
根據澎湃新聞，莫德納公司總部透過郵件表示，5日公司簽署了一份諒解備忘錄和一項相關的土地合作協議，為莫德納在中國研究、開發和製造mRNA創造機會。
協議的重點是透過針對未滿足的需求加強健康安全，並為中國患者可獲得的醫療解決方案生態系統做出貢獻。
報導並指，值得注意的是，根據協議，生產的任何藥物都將專門針對中國患者，而不會出口。
莫德納表示，公司致力於透過服務全球社會和改善世界各地的醫療保健來成為解決方案的一部分，透過mRNA藥物惠及患者。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1120706