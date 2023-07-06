沉默殺手的急性肺栓塞　「超微創導管抽吸血栓」來救命

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肺癌併發轉移腦 微創導管抽吸治療心臟血管系周邊血管科徐中和主任評估，曾先生的肺癌病情已有腦轉移，若採傳統靜脈注射溶栓藥，或是強效溶栓藥輔以超音波震碎血栓的治療方式，對腦部將造成大量出血風險，並可能面臨肺動脈高壓、心衰竭等嚴重併發症，不利於癌症病情控制。與家屬討論後，徐中和主任改採以「超微創導管抽吸血栓」，以針孔大小的導管順利清除血栓，成功救回一命，術後第八天曾先生順利出院，門診固定追蹤，曾先生病情也控制良好。
徐中和主任指出，急性肺動脈栓塞是指血塊將輸血血液到肺部的血管塞住的情況，常見的情形是腿部發生靜脈栓塞之後，漂移進入心臟和肺臟之後發生的。由於肺動脈遭到血塊堵塞後，血液很難從心臟順利的打入肺臟，會造成全身血壓下降，缺氧的現象。肺栓塞的病人常見喘、胸悶、胸痛、低血氧、頭昏、昏倒、心悸、腳或腿腫脹疼痛、咳嗽甚至咳出血等情形。
超微創導管抽吸血栓 治療急性肺栓塞徐中和主任強調，急性肺栓塞並不容易在第一時間診斷就能找出問題，然而，嚴重急性肺栓塞若併發循環系統休克，死亡率超過50％，因此需快速投入精準診斷和正確治療，治療的方法包括抗凝血治療、血栓溶解治療、心導管介入治療之血栓抽吸手術、導管置入之局部血栓溶解術及外科手術等。
徐中和主任進一步說明，治療肺栓塞的方式，傳統是藥物治療與傳統開刀手術，新一代的治療是以微創導管進行抽吸血栓，病人只有進行局部麻醉，依靠醫療科技透過導管吸出體積較大的血塊，血栓清除率都在9成以上，施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的5分之1，手術的傷口也非常小僅0.2-0.3 cm，有助於大幅改善病人預後、降低併發症的發生率，同時也縮短了病人住院天數。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58394
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