立陶宛無視中國脅迫　公布印太新策略與台灣合作

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立陶宛公布的文件中，稱與台灣的貿易關係是當局的「策略優先要務」之一。
立陶宛的這份文件形容中國是「全球經濟和軍事強權」，「對內加強日益升高的獨裁控制手段，對外行使日益挑釁且意在展現權勢的外交政策」。
立陶宛與中國陷入嚴峻的貿易和地緣政治爭議。2021年，立陶宛率先退出由中國領導、主由前蘇聯加盟國組成的17+1合作機制，接著允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）開設代表處。立陶宛的作為讓其慘遭中國經貿脅迫報復，促使歐洲聯盟推出反制工具。
根據立陶宛外交部發布的印太策略，北京的脅迫手段起不了作用。
立陶宛策略文件寫道：「中國對立陶宛施加經濟和外交壓力的企圖未果，證明了一個國家若建立了社會韌性，且擁有可靠的夥伴，就能抵擋經濟勒索。」
文件還表示，「立陶宛正尋求加強與台灣的務實合作關係」，指台灣「是一個理念相近的民主國家，也是區域重要的經濟和技術夥伴」。文件說：「與台灣的經濟關係發展，是立陶宛的策略優先要務之一，也是立陶宛經濟多元化政策一環。」
文件並強調，立陶宛遵循「一個中國」政策，但是「以軍事支持俄羅斯侵略烏克蘭，或以武力脅迫改變台灣海峽現狀都是紅線」。
文件補充表示：「與印太社會合作至關重要，一來遏止俄羅斯假消息行動在中國助長下散布，二來遏止中國對台灣施加的資訊壓力。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120706