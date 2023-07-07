中職／年薪高達876萬！勝騎士選擇韓職的原因為何？

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在中職歷史上，不錯的外籍好手也會考慮從中職轉戰日職、韓職，從早期的路易士（Luis Santos）、亞力士（Alexander Cabrera）、馬來寶（Carlos Mirabal）等，再到鋭(Ken Ray)、明星（Pat Misch）、羅力（Mike Loree）、希克（Andrew Frank Sisco）、以及近期季中轉隊的象魔力（Shawn Morimando）、布里悍（Jake Brigham）、索沙（Henry Sosa）、威達爾（Brandon Waddell）等，勝騎士也搭上中職轉韓職的列車。
以中職跟韓職薪資所得來看，一般中職洋將月薪到3萬美元以上已經算是不錯的薪水，但韓職開價都起碼5萬美元月薪，這就讓中職球團很難留人。
史上最高薪中職洋將 月薪為5萬美元
前中信兄弟洋投米蘭達（Ariel Miranda）一度拿到月薪5萬美金以上的身價，換算一年為60萬美元，是中職史上最高薪洋投，高於大聯盟底薪56萬美金。
在中職球團已經都在年初確定預算之狀況下來看，實在沒有太多空間「加碼」，加上洋將轉隊還有所謂的「買斷金」，雖然不多，但卻也是各球團可以收到的一筆數目，並持續找尋更好洋將。
旅台就是神！勝騎士下一站？
此外，在中職過去還有「旅台就是神」的傳說，前統一隊威廉(Jerome Williams)、費古洛（Nelson Figueroa）再到今年的狂威（DylanCovey）等，都是很好的例子，也是勝騎士追尋的機會。