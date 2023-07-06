李玟3姊妹感情超好！她國外求學「曾遭霸凌」 姊姊霸氣出手保護
華人天后李玟2日於家中輕生，享年48歲，沉痛消息震撼演藝圈，也讓親朋好友十分不捨。李玟的父親在她出生前就離世，讓她從小就認為自己是多餘的「遺腹女」，所幸身邊一直有兩位姊姊及媽媽的愛與支持，李玟求學時期遇到霸凌問題，還是由姊姊們出面保護，姊妹感情非常深厚。
記者賴禹妡/綜合報導
根據港媒《香港01》報導，李玟的母親為香港人，父親則是印尼華僑，但父親在她出生之前就因病離世，因此她常常覺得自己是多餘的「遺腹女」，但還好從小2個姊姊及媽媽都非常疼愛她，讓她在幸福的環境中成長。李玟在9歲時隨著全家移民美國舊金山，卻因文化差異在學校遭受到霸凌，當時姊姊們全站出來保護她，她和兩位姊姊的感情都十分要好。
李玟過去受訪時曾提到，演藝事業中最難忘的回憶，就是她站在奧斯卡舞台上演唱《臥虎藏龍》的主題曲，當時她原本已經打算放棄演唱電影主題曲，是受到媽媽鼓勵才接下這份工作，沒想到就此紅遍國際，她演唱完走下台，看到二姐感動地淚流滿面，她也跟著落淚，家人在她心目中永遠排在第一位。
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