中信集團不正入主遠東科大董事會？教團籲修私校法增公益董事

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余伯泉表示，集團入主董事會後，恣意大量解聘學校主管，強制資遣多達53位以上受勞基法保障的職員，及8位以上專案教師，甚至連門口守衛也慘遭裁撤；高層同時禁止學校正常招收國際學生，並且未挹注任何資源充實學校經費，與原本宣稱「企業挹注資源支持學校」的承諾南轅北轍，推測背後真正目的恐怕是「留校不留人」，未來多達37億的遠東校產恐遭覬覦。
高教工會指出，「遠東科大案」是當前政府「私校公共化」的試金石，光以遠東科大為例，過去20年即領取政府至少8.9億元補助款，社會絕不能夠容忍，政府一方面拿出大量納稅人金錢挹注私校辦學，另一方面卻放縱私校董事會私相授受黑箱改選，甚至不正介入校務侵犯教職員工作權等禿鷹集團行徑。
高教工會呼籲，政府應徹查遠東科大董事會改組是否涉及違法買賣席次交易；應積極保障遠東科大教職員生權益，禁止違法的強制資遣行徑；徹查中信金團隊與主管機關教育部是否有不正勾結，其劣跡敗行才會一再受教育部所掩護；應立即修改《私校法》，杜絕學校董事改選黑箱作業，並應增派公益董事及教職員生董事達過半數。
針對修法，尤榮輝表示，現行《私校法》對於學校法人董事會僅規定董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額三分之一，由教職員參與董事會是仿效國營企業的勞工董事，由工會派代表進入董事會監督，但《私校法》主要規定董事有募資跟捐資責任，勞工董事沒有能力及財力，若要增派教職員生董事，得修法重新劃分董事權責；若要增派教職員生董事，得由學校教師會或工會派代表擔任董事，但實務上，私校幾乎沒有教師會也不能組學校的工會，人選產生會有困難，即使組成教師會，也容易被學校掌控，很難有監督效果。
尤榮輝說，教育部有大量投資補助私校的話，比較有基礎派公益董事進入私校董事會，因此，與其增派教職員生董事，不如修法，讓教育部派公益董事、公益監察人即可，較能立即發揮監督效果；另外，私校有重大決議，需三分之二董事出席、以董事總額過半數同意，若公益董事過半數，會影響到學校正常運作及經營權，畢竟教育部非主要出資者，學校又沒有經營不善到被列為專案輔導學校，憑什麼把經營權拿走，他認為派一至兩位公益董事監督即可。