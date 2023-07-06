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「長假營養資助計畫」讓弱勢孩子有快樂暑假！　愛心大使鬼鬼號召相助

「長假營養資助計畫」讓弱勢孩子有快樂暑假！　愛心大使鬼鬼號召相助
「長假營養資助計畫」讓弱勢孩子有快樂暑假！　愛心大使鬼鬼號召相助

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】疫情解封後的第一個暑假，都會地區大多數的孩子們開心規畫著長假期間要出國旅遊、要參加多元營隊活動，卻有一群偏鄉弱勢的孩子不喜歡放暑假，他們擔心長假期間沒有學校穩定的營養午餐，沒有師長指導功課、沒有同學一起玩，甚至有一餐沒有一餐、孤單地暑假生活。從2009年開始，兒福聯盟首創了長假營養資助計畫，消弭弱勢孩童的營養空窗期，同時也邀請社會傳授愛心，持續幫助弱勢孩子們能夠持續擁有零飢餓、零孤單的充實快樂暑假！

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長假營養資助計畫　彌平城鄉差距

根據兒盟過去調查都有至少一成的偏鄉孩子沒有穩定的三餐，疫情停課期間更是雪上加霜，尤其長假期間如果少了學校穩定的營養午餐，的確造成孩子溫飽的空窗期。白麗芳執行長表示，兒福聯盟從13年前開始這項服務，我們的長假物資箱一直很受孩子們的歡迎，從2009年開始送了將近五萬箱，根據2022年兒福聯盟調查弱勢孩子們拿到物資箱的想法，近六成感受到「我肚子餓的時候，隨時有東西可以吃。」

此外，兒福聯盟在暑期也有和偏鄉學校一起辦營隊活動，資助了2500個營隊，給這些偏鄉孩子們新的學習填補暑期生活，讓偏鄉的孩子們不僅有營養健康的食物，還有營隊活動可以參與，快樂無憂的度過暑期生活。

暑假物資箱　填飽肚子更溫暖了心靈

暑假後即將升上六年級的嘉嘉，爸爸長期臥病並於前二年離世，只能依靠媽媽在小吃店幫忙微薄的收入養活一家三口，嘉嘉跟妹妹的乖巧懂事，主動整理一家三口住的小套房，也會自動自發完成功課，希望成為運動員的嘉嘉，上學期間會打包營養午餐為晚上加飯，但到了暑假期間就只能靠兒盟提供的物資箱，讓在外工作的媽媽不用擔心嘉嘉跟妹妹，暑假白天在家沒東西吃，且能減少家裡餐食的開銷，更讓身為運動員的嘉嘉獲得營養與溫飽。

愛心大使鬼鬼吳映潔號召響應　讓孩子快樂暑假不消失

擔任愛心大使的鬼鬼吳映潔，想到弱勢孩子們在長假期間，面臨飢餓又孤單的困境，明明是最快樂的日子，卻變成最辛苦的時光，就覺得很沉重，號召大家支持兒盟的長假營養資助計畫：捐款一千元資助孩子營隊，長假學習不中斷，捐款三千元認領愛心物資箱，快樂成長吃飽飽，希望大家一起努力，讓屬於孩子們的快樂暑假不要消失！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58395

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