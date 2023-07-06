「長假營養資助計畫」讓弱勢孩子有快樂暑假！　愛心大使鬼鬼號召相助

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長假營養資助計畫 彌平城鄉差距根據兒盟過去調查都有至少一成的偏鄉孩子沒有穩定的三餐，疫情停課期間更是雪上加霜，尤其長假期間如果少了學校穩定的營養午餐，的確造成孩子溫飽的空窗期。白麗芳執行長表示，兒福聯盟從13年前開始這項服務，我們的長假物資箱一直很受孩子們的歡迎，從2009年開始送了將近五萬箱，根據2022年兒福聯盟調查弱勢孩子們拿到物資箱的想法，近六成感受到「我肚子餓的時候，隨時有東西可以吃。」
此外，兒福聯盟在暑期也有和偏鄉學校一起辦營隊活動，資助了2500個營隊，給這些偏鄉孩子們新的學習填補暑期生活，讓偏鄉的孩子們不僅有營養健康的食物，還有營隊活動可以參與，快樂無憂的度過暑期生活。
暑假物資箱 填飽肚子更溫暖了心靈暑假後即將升上六年級的嘉嘉，爸爸長期臥病並於前二年離世，只能依靠媽媽在小吃店幫忙微薄的收入養活一家三口，嘉嘉跟妹妹的乖巧懂事，主動整理一家三口住的小套房，也會自動自發完成功課，希望成為運動員的嘉嘉，上學期間會打包營養午餐為晚上加飯，但到了暑假期間就只能靠兒盟提供的物資箱，讓在外工作的媽媽不用擔心嘉嘉跟妹妹，暑假白天在家沒東西吃，且能減少家裡餐食的開銷，更讓身為運動員的嘉嘉獲得營養與溫飽。
愛心大使鬼鬼吳映潔號召響應 讓孩子快樂暑假不消失擔任愛心大使的鬼鬼吳映潔，想到弱勢孩子們在長假期間，面臨飢餓又孤單的困境，明明是最快樂的日子，卻變成最辛苦的時光，就覺得很沉重，號召大家支持兒盟的長假營養資助計畫：捐款一千元資助孩子營隊，長假學習不中斷，捐款三千元認領愛心物資箱，快樂成長吃飽飽，希望大家一起努力，讓屬於孩子們的快樂暑假不要消失！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58395
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