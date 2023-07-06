時薪千元有哪些工作？冷氣清潔時薪4000元最高　3詐騙關鍵字注意

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民生消費產業大缺工，加上暑期為國人旅遊旺季，帶動餐旅、零售業者強力招募暑期兼職人力，7月份，分別開出8.5萬個、3.7萬個兼職工作數，為各產業冠亞軍；暑假期間，家長送小孩去安親班、課輔班、夏令營，同步推升文教業者大力招聘兼職人員，開出1.8萬個兼職缺，排名第三。
時薪破千高薪打工 家電清洗、健身陪練、東南亞語口譯
想賺高薪？104打工探吉上「時薪1000元以上」的工作，集中在表演性質的網拍模特兒、直播主、廣告臨演、新興科技應用講師例如AI領域技術講師、ROS機器人課程講師、資訊安全講師，以及特殊專長例如中泰、中越等東南亞語口譯人員時薪800元~1000元、健身陪練員時薪1000元~2000元、家電清洗員時薪1000元~4000元等。
近來受到天熱影響，大家搶著找冷氣清洗師傅。Taker找師傅指出，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用為2500至5000元不等，清洗所需時間1-2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬，甚至有望達10萬，約與一般企業中高階主管同級。
打工防詐 3詐騙關鍵字要注意
刑事警察局165反詐騙專線警務正林思妍在104 Podcast《青春通識課》中提醒，詐騙集團不外乎騙錢、騙帳戶、騙個資，打工防詐，務必小心三大詐騙徵兆：
1、工作前，要求先付一筆保證金或訂金。
2、以作帳為理由，要求提供銀行存摺正本和提款卡。
3、從頭到尾都是網路聯絡、線上簽約。
而近期猖獗的三大詐騙手法包括：線上打字、試穿拍照、標榜高報酬的海外工作。有些看似在家工作、回傳成品就能輕鬆賺錢，但往往要求被害人先提供押金、訂金，或要求提供帳戶。林思妍也提醒，面試前，確認公司有商業登記、檢查網路上的口碑分享；如果提到海外高報酬工作，務必提高警覺，不做任何承諾，盡快離開現場。