《拳上》敗給鍾培生！Toyz打完秒開直播　認了很難過：輸就是輸

時薪千元有哪些工作？冷氣清潔時薪4000元最高　3詐騙關鍵字注意

▲人力銀行公開時薪千元的打工職缺，冠軍是「家電清洗員」，時薪1000至4000元，尤其最近天熱，冷氣清洗需求大增。（示意圖／取自 PhotoAC ）
▲人力銀行公開時薪千元的打工職缺，冠軍是「家電清洗員」，時薪1000至4000元，尤其最近天熱，冷氣清洗需求大增。（示意圖／取自 PhotoAC ）

記者徐銘穗/綜合報導

104人力銀行7月最新資料，全台兼職工作數逼近19萬個，比去年同期暴增23%；兼職工作最多的三大產業為：餐旅8.5萬個、零售3.7萬個、文教1.8萬個。而時薪1000元以上的工作，冠軍是家電清洗員，時薪1000至4000元，其次是健身陪練員，時薪1000至2000元，第三則是東南亞語口譯員，時薪800至1000元。此外，165反詐騙專線也公開「線上打字」、「試穿拍照」、「海外工作」3大打工詐騙關鍵字，提醒打工族要提高警覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
餐旅8.5萬居冠　零售、文教排二三
民生消費產業大缺工，加上暑期為國人旅遊旺季，帶動餐旅、零售業者強力招募暑期兼職人力，7月份，分別開出8.5萬個、3.7萬個兼職工作數，為各產業冠亞軍；暑假期間，家長送小孩去安親班、課輔班、夏令營，同步推升文教業者大力招聘兼職人員，開出1.8萬個兼職缺，排名第三。

▲暑期期間，家長送小孩去安親班或夏令營，相關產業的兼職需求大增。圖為翰品酒店新莊「我是飯店小達人，翰我一起夏令營」活動。（圖／翰品酒店提供）
▲暑期期間，家長送小孩去安親班或夏令營，相關產業的兼職需求大增。圖為翰品酒店新莊「我是飯店小達人，翰我一起夏令營」活動。（圖／翰品酒店提供）
時薪破千高薪打工　家電清洗、健身陪練、東南亞語口譯
想賺高薪？104打工探吉上「時薪1000元以上」的工作，集中在表演性質的網拍模特兒、直播主、廣告臨演、新興科技應用講師例如AI領域技術講師、ROS機器人課程講師、資訊安全講師，以及特殊專長例如中泰、中越等東南亞語口譯人員時薪800元~1000元、健身陪練員時薪1000元~2000元、家電清洗員時薪1000元~4000元等。

近來受到天熱影響，大家搶著找冷氣清洗師傅。Taker找師傅指出，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用為2500至5000元不等，清洗所需時間1-2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬，甚至有望達10萬，約與一般企業中高階主管同級。

▲ 2023恐破高溫紀錄！熱浪席捲帶動冷氣清洗需求，月薪10萬仍缺工。（圖／Tasker找師傅提供）
▲ 2023恐破高溫紀錄！熱浪席捲帶動冷氣清洗需求，月薪10萬仍缺工。（圖／Tasker找師傅提供）
打工防詐　3詐騙關鍵字要注意
刑事警察局165反詐騙專線警務正林思妍在104 Podcast《青春通識課》中提醒，詐騙集團不外乎騙錢、騙帳戶、騙個資，打工防詐，務必小心三大詐騙徵兆：
1、工作前，要求先付一筆保證金或訂金。
2、以作帳為理由，要求提供銀行存摺正本和提款卡。
3、從頭到尾都是網路聯絡、線上簽約。

而近期猖獗的三大詐騙手法包括：線上打字、試穿拍照、標榜高報酬的海外工作。有些看似在家工作、回傳成品就能輕鬆賺錢，但往往要求被害人先提供押金、訂金，或要求提供帳戶。林思妍也提醒，面試前，確認公司有商業登記、檢查網路上的口碑分享；如果提到海外高報酬工作，務必提高警覺，不做任何承諾，盡快離開現場。

烏克蘭超模「想到超商打工」！爸媽嚇到飛來台灣阻止　結局大反轉

點擊億萬天王黃明志親曝曾打工《星光大道》被塑膠　陶晶瑩回應了

天氣熱爆！房東答應換冷氣　她噴8500「移機費」：慘收不冷中古機

冷氣不用一直開！窗簾「正確掛法」可擋60%熱源　一堆人都做錯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀