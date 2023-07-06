《拳上》 轉播沒上車還看得回放嗎？ 主辦單位回應了
《拳上 Tha Cage 終於之戰》昨（5）日晚間在小巨蛋開打，由Toyz以及前老闆鍾培生壓軸登場，讓週三夜晚吸引大量粉絲購票進入小巨蛋觀看，賽後更是引發大量討論，更有不少粉絲敲碗主辦單位再辦第二季。協辦此次活動的安大風內部人員透露：都還在安排當中，希望盡快可以跟大家分享好消息。至於來不及上車看轉播的粉絲，據悉應該不會有重播計畫，比較有可能會是剪輯「精彩畫面」放到YouTube上，目前還要再跟主辦單位溝通確認。
記者周淑萍/綜合報導
《拳上 Tha Cage 終於之戰》昨晚開戰，除了現場購票入場之外，由中華電信Hami Video取得線上直播，但需要付費才能觀看，至於會不會再重播，負責本次活動的協辦單位安大風，內部人員鍾翰回應《NOWnews》表示：「目前還在跟主辦單位確認，比較有可能會是剪輯精彩畫面上傳到YouTube，有可能會放在鍇睿行銷的頻道上，但目前還沒有決議，希望盡快給大家一個答案，請大家再給他們一點時間。」
另一個問題是，昨日比賽過程中，有網友直接在YouTube上「盜播」整場比賽，直播間更一度湧入5萬人免費看，對此，鍾翰表示，中華電信和主辦單位已經蒐證，也會進行法律行動。以一張門票500元，湧入5萬人觀看，如果換算成門票已經是損失2500萬元，鍾翰提到，未來會加強技術性的預防，另外就是再次呼籲民眾「支持正版」，他說，「相信好的內容民眾都會願意支持。」