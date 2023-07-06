傳達菸害防制正確觀念 北醫新國民醫院舉辦拒菸夏令營
【健康醫療網／記者張慈恩報導】近年來青少年不瞭解電子煙危害而嘗試吸食電子煙，使用菸品年齡有下降趨勢，為從小建立菸害認知與拒菸識能，將菸害防制觀念帶入家庭與社區，桃園市政府衛生局今年度針對國小4至6年級生規劃拒菸夏令營活動，由臺北醫學大學新國民醫院申請辦理，希望透過營隊活動結合菸害防制及健康教育宣導，以寓教於樂的方式， 將健康識能向下扎根。
健康醫療網
本次拒菸夏令營活動，臺北醫學大學新國民醫院除了進行菸害防制、反毒與代謝症候群的衛教課程外，也邀請臺北醫學大學藥學推廣服務隊一同以多元且互動的方式，透過話劇、團康活動，如大地遊戲、大富翁、尋寶遊戲等闖關活動，讓學童與關主互動達到再次記憶並加深印象。內海國小陳怡璇校長、臺北醫學大學林秋芬學務長與新國民醫院郭家英副院長於7月4日參加夏令營始業式時，特別提醒小朋友抽菸的危害及拒吸二手、三手菸，更要擔任家中長輩的健康小尖兵，最重要的是希望讓小朋友在快樂遊玩之餘也能同時達到學習的目的，將夏令營活動中獲得的健康觀念帶入家庭與社區，在營期結束後留下屬於他們自己的珍貴經驗。
為了縮短沿海地區與都會區醫療資源差距，臺北醫學大學新國民醫院於112年承接大園區「桃園市衛生局沿海地區醫療服務網絡計畫」與「桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健計畫」，更將拒菸夏令營活動地點定在大園區「內海國小」，該校為桃園市濱海地區的偏鄉小學，目前僅有六個班級。拒菸夏令營活動從7月4日至6日一連舉辦三天，共42位小朋友參與，預估影響效益可達近百個家庭。而擔任本次拒菸夏令營隊輔的臺北醫學大學藥學系推廣服務隊，除了全程帶領小朋友參與這三天的活動外，於夏令營結束後將繼續深入社區進行家庭訪視，了解當地村落的健康情形與需求，做為臺北醫學大學新國民醫院日後規劃沿海醫療服務與社區健康營造的方向。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58456
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw