李玟憂鬱症辭世享年48歲　醫籲「5字急救指南」守住生命

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多項國際記錄 李玟成就非凡李玟不僅是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手，也是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語唱片、首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會、以及首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華語歌手。她演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲的中文版《月光愛人》榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲，另一首代表作《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。
與李玟合作過的國際名導李安聽聞噩耗相當震驚，「印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅，臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱！』懷念她。」
身心科醫分享 心理急救指南罹患憂鬱症的名人不少，包括演員安潔莉娜裘莉、歌手碧昂絲、小說家JK羅琳、知名Youtuber阿滴等，雖然看似陽光、帶給觀眾歡樂，但本人卻卻深陷憂鬱症之苦。
陳長聖醫師在臉書對有憂鬱情緒的朋友們喊話：「我們都請好好照顧自己，外面風雨飄蕩，讓我們用智慧的方式守住自己的心。」他提出「安靜能繫望」5字口訣，以此心理急救指南守住生命，也適用於過多暴露在壞消息下的情境。
安：檢視自己的環境、是否夠安全？是否有危險物品？危險人物？請遠離危險環境， 關掉壞消息過載的媒體，為自己找到能夠保障自己身心安全的環境。
靜：腹式呼吸、靜坐靜心、冥想正念。在情緒跌宕時，尤其要如此：喊暫停後，跟著自己的呼吸、心跳同在，找方法讓自己慢慢靜下來。
能：做一些自己能做的事。情緒低落時，覺得自己好沒用，是大腦正常反應。做一些簡單的事，比如說為自己準備早餐來吃、拉開窗簾讓天光照在自己身上、按時遵照醫囑服用藥物⋯⋯當我們做了為自己增加滋養的事情，給自己按一個讚，提高自我有能感。
繫：找朋友、親人聊聊！找那些能夠正面支持的，分享彼此的近況、互相鼓勵支持。如果當時真的找不到人，請不吝撥打諮詢專線，有社會陪伴支持你。
安心專線「1925」（依舊愛我）
生命線「1995」
張老師「1980」
望：穩定治療、就診時提出任何疑惑、利用心理諮商/治療資源、拓展生命周遭的不同滋養資源。風風雨雨，高山幽谷，我們都將走過。
他最後附上李玟的《過完冬季》歌詞致意，「過完這個冬季，寫信告訴你，台北也好天氣。」
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。
健康醫療網提醒您：杜絕家暴事件，請盡速撥打110或113保護專線！
安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
張老師專線：1980
勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，生命線專線：1995
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58455
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