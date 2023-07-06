柯郭賴侯「Threads社群戰」開打！追蹤粉絲數墊底竟是他
Facebook和Instagram的母公司Meta，推出全新社群平台「Threads」，挑戰社群平台勁敵推特，也被調侃介面幾乎與推特有87%像。開放的第一天，三黨的總統參選人賴清德、柯文哲、侯友宜紛紛開啟Threads帳號，鴻海創辦人郭台銘也同步跟進。有趣的是，帳號開啟後，柯郭賴三人的追蹤數立刻與侯友宜拉開差距。
Newtalk新聞
主打文字對話的應用程式Threads今日推出，IG使用者可直接連通至Threads，沿用用戶名稱，並關注原本在IG上的帳號。Threads的使用方式以及介面與推特相當類似，單篇貼文字數限制在500字以內，能上傳照片，及長度5分鐘以內的短片。
Threads上架後，國內外不少名人及網紅都跟上熱潮，國內政治人物也趕緊跟進，民進黨總統參選人賴清德在接近中午時最早連通並發文，至下午16時33分已累積3145位粉絲，柯文哲則於1小時前在Threads上首度發文，追蹤數已達到8837位，直逼萬人大關，侯友宜也在下午跟上，不過，追蹤人數至截稿前仍未突破千人。
近來宣布重出江湖的郭台銘也在下午13時左右連通，粉絲數快速成長至3462位。在選戰開打前，各路人馬先在社群平台隔空會戰一番。
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