友好關係疑生變　科索沃危機再起美國不挺反抨擊

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科索沃北部近幾週來受到示威行動、塞爾維亞逮捕3名科索沃員警，以及塞族抗議民眾的暴力動亂撼動，有30多名北大西洋公約組織（NATO）維和人員受傷。
法新社指出，在塞爾維亞與科索沃的激烈爭執中，科索沃政府陷入一種奇怪、不安且不尋常的境地，那就是受到一連串來自華府方面的外交攻擊。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年5月底表示：「我們強烈譴責科索沃政府升高北部緊繃局勢並增加不穩定性的行為。」
科索沃當局受到猛烈抨擊的同時，美國駐巴爾幹半島外交人員也發布一連串聲明。
美國駐塞爾維亞大使希爾（Christopher Hill）把多半過錯歸咎於科索沃總理庫提（Albin Kurti），他向美國之音（Voice of America）表示：「我想我們對庫提先生有意見。」
美國駐科索沃大使霍夫尼爾（Jeffrey Hovenier）進一步暗示，這場爭執正在破壞美國在其他政治領域對科索沃的支持。
雪上加霜的是，歐洲聯盟（EU）也對科索沃施壓，對科索沃實施一連串臨時措施，包括暫停高層人士互訪，並暫停部分金融合作。
外界推測，美方對科索沃採取強硬態度，加上對塞爾維亞進行較為溫和外交接觸的部分原因，是由於傳言普遍指出的：塞爾維亞當局已成為烏克蘭抗俄的重要彈藥來源。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1120706