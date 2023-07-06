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行人過斑馬線一半「仰望天空」定格！整群機車塞路口　警方說話了

▲有民眾在永和一處路口，遇到身著藍色襯衫的男子，不但違反號誌燈號穿越斑馬線，還在走到一半時定格「仰望天空」。（圖／當事人授權使用）
▲有民眾在永和一處路口，遇到身著藍色襯衫的男子，不但違反號誌燈號穿越斑馬線，還在走到一半時定格「仰望天空」。（圖／當事人授權使用）

記者潘毅/綜合報導

自6月30日《道路交通管理處罰條例》修正案新法上路後，汽機車駕駛未依規定禮讓行人，最高罰則提高至6千元，多數駕駛人也開始嚴謹遵守禮讓行人的規範。不過近來卻頻頻傳出，有行人反倒因此在斑馬線上做出奇怪舉動，4日晚間在永和地區，又出現一位行人過斑馬線一半定格「仰望天空」，影片畫面曝光後，警方也做出回應了。

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當事人在臉書社團《我是永和人》貼出一段行車紀錄器的畫面，事發地點位於新北市永和區竹林路100號路口，當（4）日晚間18點41分左右是逢下班交通尖峰時段，卻有身著藍色襯衫的男子，不但違反號誌燈號穿越斑馬線，還在走到一半時定格「仰望天空」。

此舉讓路上所有車輛停下來等待他通過，但過了十幾秒男子都沒有要向前行的意思，後方駕駛開始鳴按喇叭催促，而機車駕駛們迫於無奈，也只好先從這位行人身後繞行而過。

▲交通新制上路，不停讓行人今天起重罰6000元，但轉彎後行人才衝出也算違規嗎？警政署公開兩大取締原則，看完這一圖秒懂怎麼才不會挨罰。（圖／NOWnew今日新聞製圖）
▲交通新制上路，不停讓行人今天起重罰6000元，但轉彎後行人才衝出也算違規嗎？警政署公開兩大取締原則，看完這一圖秒懂怎麼才不會挨罰。（圖／NOWnew今日新聞製圖）
當事人回憶起當時狀況無奈表示「他一直站在行人穿越道上也不走，也不知在仰望什麼 ? 一堆車都在鳴喇叭催促，也不為所動只能從他後方繞過，公車也慢慢從他身邊開過」，更擔憂所有駕駛，會因為行人帝王條款，被檢舉而吃到罰單。

▲藍衣男子走到一半抬頭仰望不動，其他機車駕駛出於無奈只能從他身後繞行。（圖／當事人授權使用）
▲藍衣男子走到一半抬頭仰望不動，其他機車駕駛出於無奈只能從他身後繞行。（圖／當事人授權使用）
這段影像曝光後隨即引發關注討論，而永和警分局也針對影片內容做出回應，「行人並非民眾可檢舉項目」，因此無法依段影片開罰，但若民眾發現類違規行為，請報案由警方到場告發，也將加強巡邏、持續強化行人違規及車輛不停讓行人執行，以減少事故發生。

警方同時表示，行人闖紅燈，有違反道路交通處罰條例第78條第1項「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示」，可處新台幣500元罰鍰。

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