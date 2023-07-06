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反覆腹瀉加上血便小心是「潰瘍性結腸炎」！　醫1招揪病灶

反覆腹瀉加上血便小心是「潰瘍性結腸炎」！　醫1招揪病灶
反覆腹瀉加上血便小心是「潰瘍性結腸炎」！　醫1招揪病灶

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】70歲賴伯伯最近經常腹瀉、腹脹，嚴重時還有血便情形，忙碌或壓力一來症狀更是嚴重，自行到藥局購買止瀉藥服用仍未改善，其症狀反覆已有一個多月，甚至出現疲倦無力情形，體重也急遽下降，家人趕緊將其送至急診就醫，檢查後發現賴伯伯白血球指數上升及電解質不平衡，最終排除感染性腸炎，診斷為左側「潰瘍性結腸炎」。

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潰瘍性結腸炎成因未明　基因、環境、飲食都有影響

臺中榮總嘉義分院大腸直腸科醫師陳昌志表示，潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）是發炎性腸道疾病(IBD)的一種，主要為遺傳與環境相互影響所導致的終身疾病，而非一般細菌、病毒感染導致的大腸結腸炎。在台灣的盛行率約每十萬人有12名患者，每年約新增350位確診人數，男性比女性多（男女比例約為1.4~1.6:1），好發年齡層為20歲至40歲之間，但也有少數幼兒及年長者得病。IBD成因未明，目前研究顯示與基因、環境、飲食等有關，包含過多精緻加工飲食、抽菸、生活壓力、藥物及高社經地位等，目前疾病發生率及盛行率有逐年增加趨勢。

腹瀉為主要症狀　部分人會出現全身性症狀

潰瘍性結腸炎臨床症狀主要為腹瀉，多有合併黏液及血便的情況，通常排便次數會變多，其他症狀包括腹痛、裡急後重（想排便排不出來）、大小便失禁、出血、腹痛、嘔吐等；有些病人則會有全身性症狀，如發燒、疲倦和體重減輕等症狀。

大腸鏡檢查揪病灶　按時服藥可控制

陳昌志醫師說明，透過大腸鏡檢查是診斷潰瘍性結腸炎最主要的方式，而有症狀有血便不要輕忽以為只是痔瘡，應儘速就醫安排檢查。值得注意的是，潰瘍性結腸炎需按時服藥，疾病活性都可以得到控制，生活作息應盡量避免熬夜，規律的生活有助於控制病情；而某些患者容易低估此症，一旦生活作息不正常，或忘記按時服藥、自行停藥等，一段時間後症狀又復發，等到嚴重才又回診，這樣反覆發作，對病情控制較不理想。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58447

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