李玟驟逝震撼度堪比張國榮！他曝「李右臉」封號真相：人生太短暫

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吳禮強透露，他進TVBS節目《娛樂新聞》時，恰好是李玟當紅的全盛時期，有次她上節目宣傳，原本安排的位置是主播在右、來賓在左，但因為李玟右臉比較好看，宣傳便為她提出和主播換位的要求，但如此一來播出畫面會使主播反而顯得像客人，因此節目組最終沒有採納意見。最後整段訪問中，李玟雖然坐左邊，但卻全程用右臉面對攝影機，坐實了李玟的「李右臉」稱號，「這個故事，後來成為我們很久的聊天話題」。
後來李玟因為演唱電影《臥虎藏龍》主題曲站上奧斯卡舞台，成為首位在奧斯卡頒獎典禮獻唱的華人歌手，吳禮強每次到報社跑新聞，收到新聞稿總是會看到「第一位站上奧斯卡的華人女歌手」的形容詞，讓記者間都笑喊：「煩不煩？這件事究竟是要講多久？」沒想到，卻真的可以講一輩子，直到李玟的人生落幕。
吳禮強最後一次見到李玟本人，是2017年7月去北京看她的演唱會，當時慶功宴舉行到很晚，但李玟還是接受吳禮強的獨家訪問。李玟在訪問中透露自己的低潮時光，除了腳傷舊疾，李玟還花了2年從倒嗓的低潮走出來，「那時她聊到另一半Bruce，滿滿的愛與興奮」，還像個小女孩興奮地期待吃杯子蛋糕。如今李玟驟然離世，讓吳禮強感慨不已，忍不住悲痛直呼：「48年的生命真的太短了，但她留在大家腦海中的，卻也會是最美的樣子。」
李玟 歌壇大事記
出生於1975年1月17日，18歲出道，入行近30年以來共發行14張中文專輯、4張英語專輯。
1993年／以本名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲亞軍。
1994年6月15日／在台灣發行首張個人唱片正式出道，〈我依然是你的情人〉為出道代表作。
1995年6月／李玟發行首張英語專輯《Brave Enough To Love》（勇敢去愛）。
1997年11月／李玟正式進軍香港歌壇，發行個人首張粵語專輯《李玟COCO》。
1998年1月／李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，頂著一頭火紅色的牛角頭髮型，展現百變天后的魅力，該專輯為李玟銷量最高的華語專輯。
1999年11月／CoCo在美國推出英文專輯《Just No Other Way》，首度站上國際舞台。
1999年／李玟擔任Michael Jackson韓國演唱會嘉賓。
2001年／李玟因獻唱電影《臥虎藏龍》的主題曲〈月光愛人〉，成為首位在奧斯卡金像獎頒獎典禮表演的華語歌手，歌曲也入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎。
2002年／李玟成為首位華人歌手，在美國NBA籃球賽中場演唱美國國歌的藝人。
2016年／參加大陸節目《我是歌手》，最終奪得冠軍，並成為該節目首位非中國大陸籍冠軍。
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