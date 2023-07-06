荔枝泡鹽水更毒！吃不熟荔枝恐致「荔枝病 」：食用4大忌曝、2病患慎食

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荔枝的營養價值
富含鉀：可預防高血壓，降低心血管疾病及中風風險。
富含維生素C：維生素Ｃ是蘋果的20倍，可促進膠原蛋白增生、修復受傷的組織；也是很好的抗氧化物，可以增強免疫力。
有色胺酸：促進合成血清素，使人放鬆、心情愉悅、好入眠。
荔枝病
陳盈光說明，荔枝病是空腹時食用大量的荔枝所引發的低血糖症。根據研究指出，在營養條件不好且盛產了荔枝地區的兒童確實反反覆發生，例如大陸和印度，多半是因為沒東西吃，空腹吃荔枝造成。輕微症狀包括頭暈、出汗、口渴、心悸、全身無力等，嚴重的話會四肢冰冷、昏迷、抽搐甚至死亡。
目前認為是因荔枝果肉有抑制血糖的成分MCPG，而這成分在未成熟的荔枝含量更多！但也不排除是殺蟲劑造成。
食用建議
不要吃多：成年人每天不超過15顆；小孩則每天控制在5顆左右，年齡越小，體型越瘦的孩子越要注意不能過量。
不要空腹：建議飯後半小時吃，如已空腹吃了，就盡快吃點飯。
不熟不吃：沒熟的荔枝MCPG越多，血糖下降得就越快，尤其兒童千萬別吃不成熟的荔枝。
有禁忌症別吃：糖尿病及痛風患者請謹慎食用。
怎麼挑出好荔枝
荔枝的外觀「紅中帶點綠」新鮮度佳，熟度剛好，要挑選有一定彈性，不過於鬆軟或堅硬的質地，且味道帶有淡淡甜香，無酸、無酒味的荔枝。
荔枝怎麼洗
荔枝易有蟲害，因此難免使用殺蟲劑。清洗時荔枝保留蒂頭用充滿水的盆子浸泡，同時開水龍頭小小的水呈一直線，讓浸泡的水不斷流動流出，最後再開大水用軟毛刷洗。
陳盈光還特別提醒大家不要相信泡鹽水不燥的說法，這樣容易讓農藥跑進果肉，怕燥就要少吃，沒有比忌口更好的方法！
本文經 陳盈光中醫師 臉書粉專《中醫師 陳盈光》授權報導
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