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常吃這2種食物小心得肺癌！營養師推「5維生素」助強化肺部

常吃這2種食物小心得肺癌！營養師推「5維生素」助強化肺部
常吃這2種食物小心得肺癌！營養師推「5維生素」助強化肺部

每日健康-每日都做得到的健康

肺癌高居臺灣癌症死亡率第一位，營養師指出，良好的生活作息、飲食習慣、規律運動對預防癌症發生至關重要。要增強肺部保健，除了飲食上以均衡飲食為基礎，平日也可多攝取維生素A、C、E、D和植化素，並且少吃煙燻燒烤和含飽和脂肪酸的食物。

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營養師陳怡婷特別在臉書粉專《陳怡婷 Cynthia 營養師》呼籲民眾一起強化肺部健康，預防肺癌。大家可以補充以下營養素以及避免食用致癌的食物：

 

維生素A

維生素A可幫助修復呼吸道黏膜損傷，來源包括有乳品類、蔬果類如胡蘿蔔、番茄、紅鳳菜、紅莧菜、菠菜、香菜等。

維生素C

維生素C支持上皮細胞屏障功能，促進膠原蛋白生長、抗氧化。來源包括芭樂、奇異果、柑橘類、紅黃甜椒等。

維生素E

維生素E為人體極重要的抗氧化維生素、幫助清除自由基。可透過食用堅果類如杏仁、榛果、葵花籽等、以及植物油如紅花籽油、葵花籽油、花生油等來攝取。

維生素D

維生素D有助提升免疫力，大多數免疫細胞都有維生素D的接受器。平日可多日曬、攝取多脂魚類（omega-3的魚類）如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、鯡魚等、以及菇類來獲取維D。

植化素

攝取多種顏色的蔬果可獲取不同植化素，如β-胡蘿蔔素和茄紅素，有助提升身體保護力。

β-胡蘿蔔素來源：胡蘿蔔、南瓜、地瓜等。（β-胡蘿蔔素也會由人體肝臟中代謝轉換成維生素 A，保護黏膜）。

茄紅素來源：番茄、紅心芭樂、西瓜、柿子、紫高麗菜等。

少煙燻燒烤

建議減少煙燻、燒烤食物，因其會含較多致癌物質。另外，接觸多環芳香烴也會增加致癌風險。

少飽和脂肪酸

飽和脂肪酸是許多癌症的危險因子。建議減少油炸物、肥肉、動物皮、糕餅等食物。

最後，陳怡婷也提醒民眾要戒菸、拒吸二手菸、避免吸入過多的油煙，並且定期健康檢查也非常重要。

本文經 營養師陳怡婷 臉書粉專《陳怡婷 Cynthia 營養師》授權報導

 

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