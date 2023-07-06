常吃這2種食物小心得肺癌！營養師推「5維生素」助強化肺部

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維生素A
維生素A可幫助修復呼吸道黏膜損傷，來源包括有乳品類、蔬果類如胡蘿蔔、番茄、紅鳳菜、紅莧菜、菠菜、香菜等。
維生素C
維生素C支持上皮細胞屏障功能，促進膠原蛋白生長、抗氧化。來源包括芭樂、奇異果、柑橘類、紅黃甜椒等。
維生素E
維生素E為人體極重要的抗氧化維生素、幫助清除自由基。可透過食用堅果類如杏仁、榛果、葵花籽等、以及植物油如紅花籽油、葵花籽油、花生油等來攝取。
維生素D
維生素D有助提升免疫力，大多數免疫細胞都有維生素D的接受器。平日可多日曬、攝取多脂魚類（omega-3的魚類）如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、鯡魚等、以及菇類來獲取維D。
植化素
攝取多種顏色的蔬果可獲取不同植化素，如β-胡蘿蔔素和茄紅素，有助提升身體保護力。
β-胡蘿蔔素來源：胡蘿蔔、南瓜、地瓜等。（β-胡蘿蔔素也會由人體肝臟中代謝轉換成維生素 A，保護黏膜）。
茄紅素來源：番茄、紅心芭樂、西瓜、柿子、紫高麗菜等。
少煙燻燒烤
建議減少煙燻、燒烤食物，因其會含較多致癌物質。另外，接觸多環芳香烴也會增加致癌風險。
少飽和脂肪酸
飽和脂肪酸是許多癌症的危險因子。建議減少油炸物、肥肉、動物皮、糕餅等食物。
最後，陳怡婷也提醒民眾要戒菸、拒吸二手菸、避免吸入過多的油煙，並且定期健康檢查也非常重要。
本文經 營養師陳怡婷 臉書粉專《陳怡婷 Cynthia 營養師》授權報導
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