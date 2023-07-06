容易長痘好困擾！醫：養出「5個好習慣」維持皮膚健康

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▲ 夏季是痘痘大爆發的季節，讓人不堪其擾。（示意圖／每日健康）
吳易儒在IG粉專《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》發文提到，「保持良好的清潔習慣」非常重要，每天早晚都要使用溫和的洗面乳清潔臉部，以免堵塞毛孔累積污垢，建議使用不含刺激成分的產品，如酒精、薄荷、樟腦、香料等，以避免引起皮膚敏感。
吳易儒指出，「適當保濕」也不可忽略，選擇適合自己膚質的保濕產品，保持肌膚水潤，並且適時補充水分，有助於平衡皮脂分泌，減少青春痘的形成。另外，注意「飲食均衡」，避免暴飲暴食、攝取過多油脂和糖分，同時增加攝取新鮮水果、蔬菜和富含纖維的食物，有助於改善膚質。
吳易儒提醒，盡量避免用手觸摸臉部，以免將細菌帶入毛孔，加重青春痘的問題，也切記「不挑痘、不擠痘」，以免造成感染和疤痕形成。最後，不妨「選擇合適的護膚品」，尤其是專為油性肌膚或易長青春痘肌膚設計的產品，避免使用油脂含量高的產品，並注意使用不含阻塞毛孔成分的護膚品，才能讓你的皮膚更健康。
本文經桃園新竹聖宜診所醫師吳易儒IG粉專《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》授權報導
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