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北市死亡人數歷年最大增幅！事故傷害退出十大　奪命排名曝

北市死亡人數歷年最大增幅！事故傷害退出十大　奪命排名曝
北市死亡人數歷年最大增幅！事故傷害退出十大　奪命排名曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】111年臺北市死亡人數為2萬1,047人，較110年增加2,395人(+12.8%)；死亡率為每十萬人口841.0人，增加113.4人(+15.6%)。受COVID-19疫情及人口老化影響，死亡人數及死亡率皆為歷年最大增幅。

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癌症續居首位死因 　53.7%主要死因為COVID-19

依死亡率排序，111年臺北市十大死因為：

(1)惡性腫瘤(癌症)

(2)心臟疾病

(3)嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)

(4)肺炎

(5)腦血管疾病

(6)慢性下呼吸道疾病

(7)糖尿病

(8)高血壓性疾病

(9)腎炎、腎病症候群及腎病變

(10)血管性及未明示之失智症。

與110年相較，癌症及心臟疾病續居前2位死因，COVID-19由第11位升至第3位，事故傷害則退出十大。十大死因死亡人數減少者有肺炎減少77人(-5.3%)、癌症減少70人(-1.3%)、腦血管疾病減少15人(-1.4%)，其餘皆為增加，尤以COVID-19增加1,287人(+3.8倍)為最多。在111年臺北市增加的死亡人數2,395人中，有53.7%主要死因為COVID-19。

癌症死亡人數減少1.3%　女性乳癌、卵巢癌、胃癌皆增

而111年臺北市十大癌症為：

(1)氣管、支氣管和肺癌

(2)結腸、直腸和肛門癌

(3)女性乳癌

(4)肝和肝內膽管癌

(5)前列腺(攝護腺)癌

(6)胰臟癌

(7)胃癌

(8)口腔癌

(9)卵巢癌

(10)非何杰金氏淋巴瘤。

與110年比較，前8順位相同，卵巢癌由第11位升為第9位，食道癌退出十大癌症。

十大癌症死亡人數較110年增加者有女性乳癌增加29人(+7.9%)、卵巢癌增加29人(+42.6%)、胃癌增加21人(+8.2%)、胰臟癌增加14人(+4.1%)，其餘皆為減少，其中減少較多者為結腸直腸癌減少66人(-8.0%)、肝癌減少41人(-6.4%)。另食道癌減少22人(-16.4%)，退至第15位癌症死因。

癌症蟬聯死因首位　定期檢查莫輕忽

癌症已連續51年居臺北市首位死因，十大死因中慢性疾病更占了8項，臺北市政府衛生局呼籲市民朋友注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢及接受預防接種。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58434

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