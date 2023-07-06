北市死亡人數歷年最大增幅！事故傷害退出十大　奪命排名曝

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癌症續居首位死因 53.7%主要死因為COVID-19依死亡率排序，111年臺北市十大死因為：
(1)惡性腫瘤(癌症)
(2)心臟疾病
(3)嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)
(4)肺炎
(5)腦血管疾病
(6)慢性下呼吸道疾病
(7)糖尿病
(8)高血壓性疾病
(9)腎炎、腎病症候群及腎病變
(10)血管性及未明示之失智症。
與110年相較，癌症及心臟疾病續居前2位死因，COVID-19由第11位升至第3位，事故傷害則退出十大。十大死因死亡人數減少者有肺炎減少77人(-5.3%)、癌症減少70人(-1.3%)、腦血管疾病減少15人(-1.4%)，其餘皆為增加，尤以COVID-19增加1,287人(+3.8倍)為最多。在111年臺北市增加的死亡人數2,395人中，有53.7%主要死因為COVID-19。
癌症死亡人數減少1.3% 女性乳癌、卵巢癌、胃癌皆增而111年臺北市十大癌症為：
(1)氣管、支氣管和肺癌
(2)結腸、直腸和肛門癌
(3)女性乳癌
(4)肝和肝內膽管癌
(5)前列腺(攝護腺)癌
(6)胰臟癌
(7)胃癌
(8)口腔癌
(9)卵巢癌
(10)非何杰金氏淋巴瘤。
與110年比較，前8順位相同，卵巢癌由第11位升為第9位，食道癌退出十大癌症。
十大癌症死亡人數較110年增加者有女性乳癌增加29人(+7.9%)、卵巢癌增加29人(+42.6%)、胃癌增加21人(+8.2%)、胰臟癌增加14人(+4.1%)，其餘皆為減少，其中減少較多者為結腸直腸癌減少66人(-8.0%)、肝癌減少41人(-6.4%)。另食道癌減少22人(-16.4%)，退至第15位癌症死因。
癌症蟬聯死因首位 定期檢查莫輕忽癌症已連續51年居臺北市首位死因，十大死因中慢性疾病更占了8項，臺北市政府衛生局呼籲市民朋友注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢及接受預防接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58434
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